Habla el chofer del bus que se cayó al río Blanco: “Me confundí en el baipás”

El bus de la cooperativa Reina del Camino que cubría la ruta Esmeraldas-Manta, cayó al río Blanco durante la madrugada de este 1 de mayo de 2023. En el medio de transporte viajaban 16 personas incluyendo el chofer y su acompañante.

El siniestro se dio justamente en la vía Puerto Quito, en el límite entre Pichincha y Esmeraldas, donde colapsó el puente debido a las fuertes lluvias.

Afortunadamente, todos los pasajeros, chofer y ayudante fueron rescatados sanos y salvos. Sin embargo, el conductor indicó que cometió un error y por eso fueron a dar al afluente. “Me confundí de camino”.

En sus versiones preliminares, el conductor dijo:

“Me confundí en el baipás, me pasé de largo cuando debí tomar a la derecha. Al llegar aquí me fallaron los frenos, me salté el muro y me fui de largo”,

— conductor de bus interprovincial