¿Luis Almeida defendió a Peter Calo? La verdad detrás de sus polémicas declaraciones

El asambleísta Peter Calo no permanecerá en prisión después de ser acusado por presunta violación de una joven de 19 años, la cual se encuentra embarazada. Durante este jueves 27 de abril su similar Luis Almeida emitió declaraciones que habrían sido sacadas de contexto.

En una entrevista con Radio Pichincha, Clo indicó que “le han montado ayer (miércoles 27 de abril) un delito a este señor Peter Calo, que es un hombre tranquilo”. Según el legislador, en cámaras de seguridad se ve que los involucrados suben tranquilamente a una residencia.

“No es que la lleva cogiendo a la fuerza. Allí, hay una cuestión de deshonor, pero no hay una cuestión de una violación terrible”, dijo el legislador social cristiano, quien calificó a Calo como “un hombre caballeroso y respetuoso”.

Asambleísta Peter Calo (Flickr de la Asamblea Nacional)

No obstante, después de la polémica, calificó de tergiversar la información. “Mi respetos y solidad con las mujeres de la Patria”, inició su comunicado.

“No justifico ninguna acción que afecte los derechos sexuales y reproductivos de mujeres más aún siempre he reprochado la violencia contra la mujer, por ello hice la Ley de proyección de la mujer, el niño y la familia junto a militares amas que reclamaban protección del Estado 1995.

En este caso he dicho que el gobierno a través de asambleístas como Villavicencio, no debería utlizar este tipo de hechos que está en proceso de investigación para condenar sin un debido proceso al asambleísta Peter Calo. Me he referido a Calo como la persona que he tratado en la Asamblea, pero no podría establecer nada respecto de lo que haga o deje de hacer fuera de Parlamento”.

Caso Calo

Según medios informativos, la mujer se había comunicado el miércoles con el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 para dar aviso de que había sido víctima de una violación y que se encontraba en la habitación de un hostal en el centro de Quito, cerca de la Asamblea Nacional (Parlamento).

Los agentes que atendieron el llamado detuvieron a Calo en el sitio y lo trasladaron a la unidad de delitos flagrantes de la Fiscalía.

Peter Calo fue detenido en flagrancia, es acusado del delito de violación

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y su brazo político en la Asamblea Nacional, el movimiento Pachakutik, reaccionaron al suceso y coincidieron en que se investigue y que se tomen acciones en este caso.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, en un mensaje de Twitter, expresó de manera enfática su repudio a “la violencia en contra de las mujeres” y pidió a la Fiscalía “una investigación rigurosa” y que “se llegue a la verdad de los hechos”.