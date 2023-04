Fiscalía denunciará a juez que permitió el cambio de medidas cautelares para que Luisa Espinoza salga de prisión: la cartera de Estado expresó su rechazo a esta decisión

La tarde de este martes 25 de abril se confirmó que Luisa Espinoza saldrá de la cárcel luego de que la autoridad judicial encargada del caso reemplazara la medida de prisión preventiva por medidas cautelares. De igual manera, Ydris M. y a Samuel Ch., conocido como Yio Compita, también se beneficiaron de esta decisión. Frente a esto, la Fiscalía General del Estado (FGE) expresó su rechazó mediante un comunicado debido a que los procesados fueron detenidos el pasado 28 de febrero por el presunto delito de comercialización de pornografía infantil.

“La Fiscalía General del Estado, entidad que procura el debido proceso, y el respeto a los derechos de las víctimas, rechaza la decisión judicial con la cual tres personas -procesadas por su presunta participación en el delito de comercialización de pornografía infantil- se han beneficiado del cambio de la medida cautelar de prisión preventiva, que fue dictada en la formulación de cargos, e informa que denunciará al juez responsable ante el Consejo de la Judicatura ”, indicó la cartera de Estado.

Asimismo, recalcó: “en la audiencia de revisión de medidas, Fiscalía sostuvo que los elementos por los cuales se solicitó y dispuso la prisión preventiva no han cambiado, por lo que el pedido de los procesados Luisa Espinoza, Ydris M. C. y Samuel Ch. no tenía sustento legal para se aceptado. Sin embargo, el Juez responsable de la audiencia, Roberto Calderón, dictó el cambio de medidas cautelares para los tres”.

Luisa Espinoza, detenida por supuesta pornografía infantil (Instagram)

“Ellos fueron detenidos en Guayaquil y Daule, en operativos ejecutado el 28 de febrero de 2023, acción que contó con el apoyo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos de Norteamérica. En poder de los hoy procesados se encontraron alrededor de 10 000 imágenes y videos con material audiovisual pornográfico con niños, niñas y adolescentes (NNA)”.

“La Fiscalía General del Estado muestra su preocupación ante esta decisión y considera que es un desacierto por parte del juez Roberto Calderón, pues su resolución no cumple con las condiciones estipuladas en la Ley para que sean revisadas y modificadas”, finalizó Fiscalía.

¿Cuándo saldrán de prisión?

La modelo de OnlyFans y los otros procesados abandonarían la cárcel la tarde de este miércoles 26 de abril. El abogado de Espinoza, Ronald Cantos, indicó que Luisa estaría feliz por la noticia y espera que el caso sea resuelto y culmine pronto.

La medida de prisión preventiva fue sustituida por una presentación periódica a las autoridades, como también la prohibición de la salida del país.

“Sigue sin existir un solo video de carácter sexual en el que estén involucrados menores de edad”, aseguró la defensa de la creadora de contenido.