Danilo Carrera calificó su retención por el caso Encuentro como “atropello”

Danilo Carrera, cuñado del presidente de Ecuador Guillermo Lasso, envió un comunicado condenando su breve retención de la noche del martes en la sala VIP del aeropuerto de Guayaquil por el caso “Encuentro”. Indicó que lo despojaron de su pasaporte.

El empresario calificó como “atropello” la actuación de las autoridades y mencionó:

“Tengo 84 años. He sido dirigente deportivo y un empresario honesto por más de seis décadas. No tengo ni he tenido deudas con la justicia. No soy procesado en ningún juicio y mucho menos existen en mi contra medidas como prohibición de salida del país, que solo pueden ser dispuestas por jueces” — Danilo Carrera

En su carta, Carrera mencionó que ese martes tenía previsto viajar a Brasil ya que como presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis fue invitado a un Congreso en Florianópolis y que tenía previsto retornar el 22 de abril.

Danilo Carrera fue retenido por la Policía al intentar abordar un vuelo hacia Nueva York (Twitter)

En el aeropuerto fui abordado por policías que me comunicaron que debía dar una versión a la Fiscalía en una indagación previa que tenían abierta, no obstante que ya lo había hecho las dos veces anteriores que se me había convocado — Danilo Carrera

El cuñado de Lasso indicó que cuando se instaló la audiencia, su abogado le indicó que no debía rendir ninguna versión ya que no había sido convocado con anterioridad y al no habérsele explicado sobre qué hecho puntual necesitaban que amplíe su versión, no debió aceptar.

Carrera mencionó que fue despojado de su pasaporte pese a que no tiene ninguna medida judicial en su contra por lo que consideró que fue una “acción completamente ilegal” y agregó que se trató de un abuso que “no puede pasar desapercibido ni quedar impune”.

Por otro lado, la Fiscalía informó al día siguiente en Twitter que había solicitado la retención de Carrera al enterarse de que quería salir del país y que luego que rindió su versión se retiró con su familia y que no tenía impedimento de salir del país.