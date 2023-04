¿Por qué dejaron en libertad a alias Elbi, el temido cabecilla de Los Tiguerones?

En el país hay gran indignación en Ecuador por la noticia de un juez que dejó en libertad al alias Elbi, cabecilla de la banda criminal Los Tiguerones, quien fue detenido el pasado lunes tras un mega operativo por las Fuerzas Armadas en San Lorenzo y no pasó ni 24 horas en la cárcel.

Según información policial, Elbi sería el supuesto de responsable de ordenar la masacre en el puerto pesquero de Esmeraldas, ocurrida la semana pasada, donde fueron asesinados nueve trabajadores. También se conoció que tiene nexos con disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Captura de alias 'Elbi' en San Lorenzo (Fuerzas Armadas)

¿Quién dejó libre al cabecilla?

El juez de Quinindé, Luis Cevallos Vintimilla, fue el que le concedió medidas sustitutivas en la audiencia, pese a tener una orden de captura por tenencia y tráfico de armas.

¿Por qué fue liberado?

Ni la Fiscalía ni el Consejo de la Judicatura se han pronunciado al respecto.

Sin embargo, el medio Ecuavisa indicó que el juez tomó la decisión ya que argumentó que se vulneraba la defensa de alias Elbi al no haberse notificado con al menos 72 horas de antelación a sus abogados públicos para que lo defiendan en la audiencia.

Por lo tanto, el juez Cevallos le dictaminó que el cabecilla de Los Tiguerones salga en libertad pero se presente periódicamente en el juzgado hasta el próximo 26 de abril, donde se convocó a una nueva audiencia.

Se conoció además, que el líder de los Tiguerones habría amenazado a todo el contingente de las Fuerzas Armadas y Policial por haber borrado los grafitis en los barrios donde operan. Mandaron videos a las redes sociales de cada uno de los militares que participaron en el operativo.

“Capaz ya se fugó del país”

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Zapata, dijo que al haberlo dejado en libertad, capaz, no lo volverán a encontrar. “Yo le preguntaría al juez si el ciudadano en mención irá a esa audiencia. Ya no lo vamos a encontrar. Esto es otra de la joyas de algunos sectores de la Justicia que, lastimosamente, no ayudan en nada y que le deben dar explicaciones al país”, dijo muy indignado.

