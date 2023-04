La última publicación de Álex ‘El León’ Paredes antes de ser asesinado en Milagro

El asesinato de Álex ‘El León’ Paredes ha causado conmoción a nivel nacional. La reconocida figura fue víctima de sicarito la tarde de este lunes 17 de abril en los interiores de su gimnasio. El joven, que se dio a conocer por el reality show “Calle 7″, no tenía un registro actualizado de sus redes sociales como Facebook y no contaba con cuenta de Instagram. Lo último de él está en TikTok.

[ -Lea También: ¿Quién fue Álex ´El León´ Paredes? Ex integrante de Calle 7, futbolista, entrenador ]

En una última publicación del pasado 11 de noviembre de 2022 -fecha cercana a la de su primer atentado- se lo puede ver reunido con un grupo de jóvenes que se estaban rehabilitando en una fundación.

“Yo no le afecto a alguien, me estoy matando yo mismo. Entonces siempre voy a creer que todo el mundo se me está burlando. Siempre voy a creer que todo mundo me tiene como chiste, porque mi enfermedad me ataca, porque mi enfermedad es tan astuta y sabe donde atacar. Entonces empieza la ira, empieza la ingobernabilidad. Los componentes de la recaída son apatía y postergación. (...) Perdónate a ti mismo, más nada. Después de eso deja que venga quien sea. Lo más lindo en la vida es poder ver a una persona a los ojos, porque cuando yo tengo culpa, cuando estoy resentido no levanto la mirada y voy caminando, pero cuando voy libre, camino mirando”, decía Paredes en una charla motivacional para jóvenes con problemas de adicción.

@alexparedes1987 Hoy visite a la Fundación #nuevoamanecer en Laurel. Poder compartir con mis hermanos de dolor y sufrimiento aprender día tras día de todo lo que engloba nuestra enfermedad #adiccionalazucar ♬ sonido original - León 🦁 Paredes

Posterior a ello se lo puede ver como se toma una fotografía con los jóvenes. Luego de esa fecha no dejó otro registro de sus actividades en redes sociales.

Ahora, deja un vacío en el corazón de sus seres y de quienes compartieron momentos con la figura que se dio a conocer en el mundo de la pantalla chica por sus capacidades físicas.