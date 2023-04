¡No respetan ni el luto! hija de taxista que murió en Guayaquil denunció que personas están pidiendo plata a nombre de su padre

Tras el lamentable fallecimiento de Douglas Marcillo Cheverría en Guayaquil, su familia trasladó sus restos a la provincia de Manabí. El taxista era oriundo de Jipijapa, cantón donde será sepultado en un campo santo la tarde de este lunes 17 de abril. Además, desde sus redes sociales, Kiara Marcillo, su hija, hizo una denuncia pública sobre supuestas personas que estaría pidiendo dinero a raíz de la muerte del ciudadano de 74 años.

“Hay gente que se quiere lucrar de lo que pasó con mi papito. Nos informaron que están pidiendo plata. No estén dando porque nosotros no somos. Él no se encuentra en Guayaquil, lo estamos velando en su tierra. No estamos pidiendo plata, no den, gracias”, publicó desde su cuenta de TikTok, Kiara.

Denuncia de la hija de Douglas Marcillo. Imagen: captura de pantalla de TikTok

Asimismo, la esposa de Douglas desde su cuenta de Facebook replicó este pedido para que pueda compartirse en las redes sociales y que estas personas no lucren del dolor ajeno.

La noche de este sábado 15 de abril, el taxista Douglas Marcillo murió ahogado tras ser arrastrado por una fuerte corriente de de agua hacia una zanja.

Varios presentes intentaron rescatar al ciudadano de 74 años; sin embargo, el caudal del agua fue más fuerte por lo que no pudieron atraparlo a tiempo.

Desde sus redes sociales, sus familiares y allegados dejaron un mensaje de despedida para el manabita que se convirtió en una víctima de las fuertes lluvias e inundaciones que han afectado en las últimas semanas a la Costa ecuatoriana.