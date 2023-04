¿Cree Pablo Ruales en el sistema de justicia de Ecuador? Esto fue lo que dijo

Aunque han pasado ya dos años desde el asesinato del presentador Efraín Ruales, este, es un suceso que sin duda alguna marcó al Ecuador entero, dejando una huella imborrable no solo en los televidentes, sino también en toda la familia del también actor, quien un 27 de enero de 2021, fue víctima de un sicariato, un crimen que hasta la actualidad no se ha logrado esclarecer del todo.

Haciendo memoria de esta pérdida, su hermano, Pablo Ruales, habló recientemente acerca del tema, tocando una arista que va un poco más allá del cómo se siente, y se adentró en dos escenarios que cada vez se hacen más visibles día con día en el Ecuador, la inseguridad y la justicia.

“Yo quisiera que algún día, experimentemos realmente como país lo que es justicia, las personas que tienen negocio ahora se dan cuenta que está apagado. Guayaquil está apagado, es una ciudad que en la noche tenía vida, ahora está apagado, la gente tienen miedo de salir”, dijo.

Cabe destacar, que el crimen del presentador contó con todo un esquema de engranaje para su ejecute. Según reportó el canal Ecuavisa, lugar donde laboraba Ruales, las diligencias realizadas en este caso determinaron que la orden de asesinar al actor salió desde la cárcel de Guayaquil. Los sicarios fueron contratados por un reo.

¿Cómo se siente Pablo Ruales?

Asimismo, Pablo no dudó en explicar lo que el asesinato de Efraín sigue representando en su vida, y aseguró que continúa siendo una especie de herida abierta. “No hay nada que Dios ni el tiempo no cure, ahora esta herida no es que se va a cerrar, esta herida está abierta, de que se puede cicatrizar, difícil lo veo, pero es algo con lo que tu aprendes a lidiar”, agregó.

De igual forma, el ex chico reality hizo mención de lo que a su juicio ha sido la falta de empatía de algunas personas con el tema del crimen de su hermano. “Hay mucha gente que hasta ahora siento que no respeta, uno no sabe lo que puede llegar a sentir hasta que uno no lo vive la verdad, no tienen esa empatía con la gente que ha perdido un ser querido”.