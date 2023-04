Vaselina regresa con el origen de las Damas Rosadas

‘Vaselina: El origen de las Damas Rosadas’ (Grease: Rise of the Pink Ladies) llega este mes al streaming contando la historia de cómo la primera generación de Pink Ladies formó la icónica pandilla de chicas de Grease.

La primera temporada de la serie consta de diez episodios que presentan 30 canciones originales escritas por Justin Tranter. “Me di cuenta de que la música era mi vocación gracias a los musicales de cine y televisión. ‘Annie’ fue mi primera obsesión. Llegué a convencerme de que yo era Annie. Después me dio por ‘La Sirenita’. Y, poco a poco, llegaron las películas musicales y los musicales de televisión que realmente me hicieron querer desesperadamente involucrarme en el mundo de la música” confesó Tranter.

Si bien esta es la primera incursión de Tranter en los musicales, el compositor ha escrito éxitos para grandes estrellas del pop como Britney Spears, Gwen Stefani, Kelly Clarkson, Selena Gomez, Justin Bieber, Kesha, Ariana Grande, Lady Gaga y Demi Lovato. “Estoy muy agradecida por mi éxito dentro en la música pop. Pero cuando escuché que iban a desarrollar este proyecto y leí el piloto, quise ser parte de esta serie” dijo el compositor a Metro.

‘Vaselina: El origen de las Damas Rosadas’ se centra en las jóvenes marginadas, en las jóvenes que no se ajustan al status quo o no se les ha permitido. “Cuando descubrí que las Pink Ladies eran reales, no dudé en que ellas debían ser las protagonistas de la serie. Paramount estaba interesado en desarrollar una serie desde el universo de ‘Grease’ y este grupo de una escuela secundaria me pareció el material perfecto. Son chicas duras porque no son como las demás” apuntó la productora de la serie Annabel Oakes.

Con una coreografía que se siente fresca, pero totalmente de los años 50, el elenco aborda el baile y la música con tal vitalidad que es imposible no dejarse llevar por su energía. Todos los actores son relativamente nuevos en la pantalla, aunque la mayoría tiene mucha experiencia teatral, y eso se nota. Las protagonistas son: Marisa Davila en el papel de Jane, Cheyenne Isabel Wells como Olivia, Ari Notartomaso dando vida a Cynthia y Tricia Fukuhara como Nancy.

“Misoginia, racismo… todos estos elementos formaban parte de la sociedad de los 50 y lo vemos reflejado en la serie” — Tricia Fukuhara. interpreta a Nancy en ‘Vaselina: El origen de las Damas Rosadas’

“Cada escena de la serie está ensayada y coreografiada a niveles increíbles. Para nosotras ir a los ensayos de baile, ir al estudio y grabar una canción fue una nueva experiencia profesional. Cada episodio tiene una estructura diferente. Nosotras no solo teníamos que memorizar líneas, sino también movimientos de baile y letras. Recordar dónde estaba nuestro personaje en la historia dependiendo de qué día era el que estábamos filmando. A veces empezábamos el día con la Escena 9 del Episodio 2 y luego terminábamos el día con la Escena 6 del Episodio 3. Como amante del teatro y los musicales, me siento muy orgullosa de ser parte de este proyecto” explicó Davila.

Todas tienen voz y carisma de sobra. Marisa Dávila, como Jane, es simpática, inteligente y segura de sí misma. Ella es la líder de este grupo ejemplarizando la rabia interna de ser una adolescente en la década de 1950. “Ella se siente dentro de una caja desde donde no puede expresarse. Las mujeres, a lo largo de los años, hemos ganado en coraje y valentía para hablar sobre las cosas que nos afectan, pero todavía tenemos un largo camino que recorrer” reflexiona Davila.

De manera similar, Olivia (Cheyenne Isabel Wells) tiene un arco complicado y complejo que navegar, constantemente acosada por estudiantes y maestros por igual, mientras abraza su sensualidad como algo para celebrar, a pesar de cómo afecta a otros. “Hablé con mi abuela cuando obtuve el papel y le hice muchas preguntas. Ella fue una mujer latina durante los años 50 en Los Ángeles. Su vida no fue fácil porque no estaba permitido hablar español y era parte de su identidad. Ella nunca pudo viajar y me contó historias que me molestaron como mujer. No es lo mismo ser latina ahora que ser latina en Estados Unidos en aquella época” reveló Cheyenne.

La Cynthia de Ari Notartomaso quiere unirse a la pandilla de chicos, los T-Birds, pero no la dejan unirse al grupo, aunque les gusta tenerla cerca. “Tuve la oportunidad de hablar con una mujer que vivió en la década de 1950, que es gay, y me contó su experiencia. Yo también soy gay y fue hermoso poder compartir con ella lo que significaba ser una mujer joven marginada en aquellos años. Lo que significaba existir en el mundo sin la posibilidad de poder describirse a sí misma y sin saber que había otras personas igual que ella a su alrededor”.

“Esta serie espectáculo es una carta de amor a las mujeres de los años 50. Una carta de amor a las mujeres de ‘Grease’. Y creo que también es una carta de amor a todas las personas a las que no se les dio espacio en la televisión de entonces” afirmó Notartomaso. Por último está la extraña y sabía Tricia Fukuhara como la aspirante a diseñadora de moda. “Misoginia, racismo… Todos estos elementos formaban parte de la sociedad de los 50 y lo vemos reflejado en la serie. Para Nancy, una joven que ha crecido en un campamento de refugiados para jamones, es difícil navegar su nuevo colegio y asimilar su situación. La moda se convierte en la ruta de escape para esta joven creativa y valiente” concluyó Fukuhara.

30

canciones originales escritas por Justin Tranter forman parte de la serie de 10 capítulos.