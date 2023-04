¿No se ponen de acuerdo? Juan Zapata dice que no tuvo comunicación con la Embajada de EE.UU. y Alain Luna asegura que sí recibieron la alerta

El punto es que se cumplió la alerta de seguridad ante la posibilidad de atentados con bombas durante la noche de ayer en Guayaquil, emitida por la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador. Pero aquí la cuestión es que desde las autoridades del Gobierno se contradicen en si sabían o no.

El ministro del Interior, Juan Zapata, dijo que los hechos no serían de gravedad porque no se habían comunicado con él. “No me han llamado, eso es lo raro porque lo lógico hubiera sido que tomen contacto con el ministro del Interior, con el comandante de la Policía Nacional, porque cualquier fuente, sino es el comandante general, el director de inteligencia o el ministro del interior no es una fuente oficial”, expresó Zapata en el programa Vera a su manera.

En su sitio web, la misión diplomática estadounidense en territorio ecuatoriano aseguró haber recibido “información creíble de que criminales pueden estar planeando realizar atentados con bombas en múltiples lugares desconocidos alrededor de Guayaquil en la noche del 13 de abril”.

Tras la advertencia divulgada se registraron al menos tres explosiones en Guayaquil que no dejaron heridos o fallecidos ni daños mayores.

En otra entrevista pero con Teleamazonas Zapata aseguró que ningún representante estadounidense se contactó con él antes de emitir el comunicado.

“Estamos investigando quién es la fuente que reveló esta información hacia la Embajada americana. Nosotros, desde el punto de vista de Inteligencia, ningún oficial ha entregado”, señaló.

Zapata reconoció que “estamos en el peor momento de crisis de violencia del país”.

Lo contradicen

Sin embargo, esas declaraciones se contradicen con lo que dijo el director de investigaciones de la Policía, Alain Luna, en entrevista para Contacto Directo de Ecuavisa. Él sí confirmó que recibieron la alerta de la Embajada de “un país amigo” y como respuesta se desplazó a personal policial operativo, investigativo y de inteligencia.

Explicó que las alertas de bomba tienen un propósito claro: desorientar la actividad operativa en un determinado lugar y desplazar a servidores policiales. Aunque también se activan con el fin de provocar terror en la ciudadanía.