El ‘bullying’ que ya denunció la estudiante del Colegio Mejía antes de quitarse la vida

Un lamentable hecho sucedió en Quito. Johanna B., estudiante del Instituto Nacional Mejía, se quitó la vida. Por el momento, las autoridades distritales del Ministerio de Educación señalaron que se encuentran investigando el caso. Lucía Nacimba, madre de familia, y quien está ayudando con los procesos de denuncia a los familiares de la menor fallecida, dio más detalles a Metro Ecuador sobre los hechos sucedidos en el colegio y reveló lo que pasó antes de que la menor de 16 años tome la decisión de acabar con su vida.

[ - Lea También: Quito: Estudiante del Colegio Mejía se habría suicidado; sus compañeros la despiden con calle de honor ]

“Ni el licenciado de la banda de guerra, ni el colegio preguntaron dónde está, cómo está. Recién ayer que fueron al velorio le vieron en un ataúd. La señorita era víctima de ‘bullying’ en el colegio porque le gustaba tener el cabello corto. Le decían marimacha y tantas cosas que no estaban bien. Sin embargo, ella se aguantaba, porque su sueño era ser militar, entonces creía que todo eso tenía que aguantar”, indicó Nacimba.

De igual manera, señaló que en la banda de guerra de la institución, tanto a los jóvenes y a las chicas, les trataban por igual porque tenían que ser “fuertes”.

Según la madre de familia, hace 15 días golpearon a Johanna en su paralelo. Un compañero le agredió a tal punto que salió del colegio cojeando, por lo que tuvo que tomar un taxi para regresar a su casa.

La muchacha quedó lesionada y sus representantes le llevaron a realizarse una resonancia que costaba USD 380. Los padres hablaron con la madre del joven que la agredió, quien les respondió con molestia, les insultó y les dijo que primero hagan todo lo que tengan que hacer para después ver cómo quedan los gastos.

“La chica al saber eso y viendo que el resultado del informe médico indicaba que no iba a volver a caminar, acabaron con el sueño que tenía, le acabaron la vida”, agregó Nacimba.

Johanna le envió una carta a una compañera, diciéndole que ya no había vida, que ella perdió los sueños. De acuerdo a lo que los padres de la menor indicaron a Lucía, Johanna pidió denunciar al chico porque existen amenazas.

“Los padres lo que dicen es que no les soltemos las manos. Ellos no saben cómo guiarse. Hemos venido aquí a apoyarles en el Distrito y lo haremos hasta donde tengamos que ir porque no se van a lavar las manos, porque hay responsables. Están adentro de una institución y tienen el deber de proteger a nuestros hijos”.

— Lucía Nacimba