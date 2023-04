Vanessa Robles es blanco de robos: los reportaje y lugares que recorre la periodista en Guayaquil

La periodista guayaquileña Vanessa Robles, quien trabaja para el medio Teleamazonas, fue víctima de robo por tercera ocasión. Esta vez la comunicadora no pudo evitar que los antisociales se lleven ciertos equipos, pero levantó la voz para reclamar la normalidad con lo que ven las autoridades estos escenarios de seguridad.

La profesional, en su día a día, “visita” múltiples zonas del Puerto Principal. Su trabajo la lleva a recorrer zonas “peligrosas” de esta urbe costera, lo cual la ponen en riesgo debido a la actual situación que atraviesa la zona 8.

En el último mes, Vanessa ha reportado escenarios como inundaciones en vías, intervención de UPC’s, ataques de explosivos, movimiento telúricos, atentados contra periodistas, incendios y paralización de servicios de transporte.

Para realizar las respectivas coberturas, los puntos como El Guasmo, Barrio del Astillero, Barrio Cisne 2, Las Peñas, Barrio Villamil, Sauces, Bastión Popular, Mucho Lote, etc.

Gracias a todos por su preocupación. Que esto sea una advertencia para afinar las estrategias y que esto no se replique con los cerca de 50 mil visitantes que esperamos para la final de la #CopaLibertadores Nunca es suerte, siempre es Dios. pic.twitter.com/jPFSm0Qu0J — Vanessa Robles (@VanessaRobles30) October 26, 2022

En un pasado mensaje, Vanessa indicó que el contacto con los ciudadanos de a pie es lo que más le gusta de su trabajo. Así mismo, se identifica con escuchar la realidad de los demás.

“Esto es lo que más me gusta de mi trabajo. Ver, viajar, vivir y sentir cómo lo hace la gente. Aunque sea un poquito, escuchar la realidad que otros toleran, o incluso, en la que sobreviven, a mí me ayuda, me hace más humana, más sensible”.

“No son solo bytes, son personas que ven en nosotros un desahogo a sus problemas, o sencillamente alguien que los escuche. Y eso pido todos los días, no deshumanizarme”.

Contrario a lo sucedido este martes 11 de abril, en los pasados intentos de asalto Vanessa Robles se enfrentó a los delincuentes. Incluso, en una ocasión le propinó golpes a mano limpia para evitar el atraco.