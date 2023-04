Una nota escrita a puño y letra se encontró junto al cuerpo del policía que se quitó la vida en Bolívar

Con 37 años de edad un funcionario de la Policía Nacional se quitó la vida la mañana de este lunes 10 de abril en la provincia de Bolívar. Se trataba del Cabo primero Rusbel Duverly Quillanga. Su cuerpo fue hallado al interior de su vivienda en el barrio El Mirador, ubicado en el cantón Echeandía. En el lugar también se encontró una nota escrita a puño y letra, que la relacionaron con una despedida del hoy occiso.

El mensaje fue impregnado en un cuaderno universitario de hojas a cuadros, donde iniciaba con la fecha del suceso:

“Mis amados padres perdónenme por mi decisión. Siempre estuvieron cuando más los necesitaba. Perdón les pido a todos ustedes familia adorada. Les amo mucho. PERDÓN, MIL VECES PERDÓN”, inicia la carta.

Asimismo, continúa: “La decisión la tomé por la amenaza que me hicieron, en donde se llevaron mi celular y me tomaron una foto. Las dos alimentadoras están en Guaranda en los cajones. Las armas las traje ayer por temor a que me maten”.

Nota escrita que se encontró junto al cuerpo del uniformado. Imagen: cortesía

“Mary te amo mucho. Cuídate y perdóname por mi decisión, pero tú sabes que es la correcta”, finaliza el escrito.

Hasta el momento las autoridades locales señalaron a Metro Ecuador que no darán declaraciones, debido a que el caso se encuentra en investigación. Además, se indicó que el papel encontrado cerca del cuerpo también es parte del proceso, por lo que se mantendrá en reserva durante las diligencias.

El hecho sucedió alrededor de las 11h00 de la mañana de este lunes 10 de abril. El uniformado laboraba en el distrito subtrópico de la subzona Bolívar N. 2.