Cuenca: Municipio tiene 30 días para retirar los radares en las vías estatales del cantón

“Tienen 30 días para retirar los radares en vías estatales o los retiraremos con apoyo de la fuerza pública”, así lo dijo Luis Barzallo, subsecretario del Ministerio de Transporte tras dar a conocer que el Municipio de Cuenca a través de su Empresa de Movilidad, EMOV EP, tiene plazo para el retiro de los equipos.

Disponen retiro inmediato de radares en vías estatales Cuenca https://t.co/pGCn6i4yCI — La Voz del Tomebamba (@tomebamba) April 11, 2023

Gerente de EMOV EP

La disposición de inhabilitar a los fotoradares de las vías estatales, se da luego de que Juan Carlos Aguirre, gerente de EMOV EP, diera a conocer que desde el primero de mayo se iniciará la colocación de nuevos dispositivos de control vial (foto multas) en 16 intersecciones en Cuenca.

Desde mayo se iniciará la colocación de nuevos dispositivos de control vial (foto multas) en 16 intersecciones en Cuenca, señaló el gerente de la EMOV, Juan Carlos Aguirre, quien indicó que los dispositivos estarán ubicados en la Av. de las Américas.

🎥:https://t.co/4CdBrD0PBI👀 pic.twitter.com/kABUUJqloK — La Voz del Tomebamba (@tomebamba) April 10, 2023

Luis Mario Barzallo, subsecretario del MTOP, explicó que la disposición se da al no contar con autorización de uso de derecho de vía.

En cuanto a los radares ubicados en la vía estatal, Barzallo comentó que estos equipos comenzaron a multar desde el pasado 3 de marzo, con 135 dólares a quienes circulen entre 91 y 120 kilómetros por hora (km/h); y con 450 dólares a los que superen este rango de velocidad.

Conoce la ubicación de los dispositivos tecnológicos de control.



Límites de velocidad:

Autopista

90km vehículos livianos

70km vehículos pesados

70km transporte público de pasajeros



Medio Ejido

60km vehículos livianos

40km vehículos pesados

50km transporte público de pasajeros pic.twitter.com/u2kjwp8len — EMOV EP Cuenca (@emov_ep) March 3, 2023

Matías Abad, gobernador del Azuay, recalcó que los radares están emplazados y no cuentan con los permisos correspondientes para su funcionamiento, por ello deberán apagarse, ya que las multas ya se encuentran aplicando y estos no cuenta con los permisos. Barzallo recalcó que, si no se retiran los dispositivos de manera inmediata, el MTOP lo hará con ayuda de la fuerza pública.

El alcalde electo de Cuenca, Cristian Zamora, y que asumirá sus funciones en mayo, también emitió sus declaraciones, y solicitó al actual alcalde detenerse con este tema, en beneficio de cantón y sus ciudadanos.