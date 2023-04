Entrevista I ¿Cómo podrían hacer los influencers para declarar sus canjes al SRI?

Es común ver en las historias de Instagram de los influencers alguna mención a un emprendimiento, establecimiento o afín a cambio de productos. A ello se le conoce como canje. Ello pudo haber generado confusión en algunos, ante el anuncio del Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre el pago de impuestos a los generadores de contenido ¿Qué sugiere la institución?

En una entrevista con METRO ECUADOR el Director del SRI, Francisco Briones, detalló que ese tipo de intercambios forma parte del plan de control que lleva a cabo este 2023.

El SRI, al ya haber identificado a unos 500 influencers y tener un acercamiento, ha solicitado que esos creadores de contenido transfieran la información adquirida a sus clientes.

“...decirles ‘el SRI me pide que pague impuestos por un servicio tal, yo no puedo pagarlos con platos de comida, sanduches o cola. Necesito el cash para luego declarar y pagar los impuestos que eso me genera”