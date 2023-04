Consternación en redes sociales por la muerte de las tres jóvenes halladas a orillas del Río Esmeraldas

Me quitaron una parte de mi vida , una niña que solo queria estudiar y buscar un futuro mejor , pero la delincuencia me la arrebato primero . JUSTICIA para DENISSE REYNA , YULIANA MACIAS Y NAYELI TAPIA 🕊️🙏🏻💜 que los que le hicieron esto no queden impunes #ecuador #justicia #justiciaparadenissereyna