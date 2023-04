¿Qué le pasa a los niños? En China una niña lanza a su amigo de 4 años a un pozo luego de verlo en televisión

Desde que existen las redes sociales ha quedado demostrado la capacidad que tienen para conectar al mundo, pero también para que se haga eco de noticias impactantes y que dejan ver lo deteriorada que está la sociedad, sin importar el estatus económico o continente en el que se encuentren.

Recientemente, el video de una niña que arroja a otro pequeño en un pozo se ha hecho viral en redes y ha sido el tema de diferentes debates, en el que destaca lo que ven los niños en televisión e Internet. El incidente ocurrió en China y, aunque se desconoce la fecha, en el video que fue captado por cámaras de seguridad, se ve como una niña de 7 años arroja a un pequeño de 4 años a un pozo en la región de Kunming, china.

WTFFF! 😱 Niña arroja a niño de 4 años a un pozo en #Chinapic.twitter.com/2zUcxcbmIN — ☛ Momentos Virales ☛ (@momentoviral) April 4, 2023

En el video, se puede observar que la niña caminaba con el pequeño de 4 años y, después de conversar unos segundos, la niña hizo que regresaran al lugar donde están dos pozos. La menor cargó a su compañero y lo metió en la fosa.

El menor quedó colgado sosteniéndose de los brazos y oponiendo resistencia para no caer, sin embargo, la niña lo forzó a soltarse provocando que cayera dentro del pozo a una altura de cinco metros aproximadamente, detallaron medios locales. En el mismo video se ve como la niña se aleja del pozo y no hace intentos or ayudar al niño.

Este video demuestra claramente que los padres que no pueden estar atentos al cuidado de sus hijos no deberían ser padres. Pudo haber muerto El Niño. Muchos culparán a La Niña por ser la mala pero aún así, y los padres ? — 𝓐 𝓃 𝓃 𝒾 ℯ . (@11_11_Anne) April 5, 2023

Sin embargo, medios de comunicación chinos relataron que la abuela del pequeño fue la primera en darse cuenta de lo que había pasado, por lo que de inmediato solicitó ayuda a los vecinos quienes trataron de ayudarla para sacar al menor.

La niña indicó que arrojó a su amigo porque lo vio en un programa de televisión. También trascendió que la agresión no pasó a mayores debido a que las familias llegaron a un acuerdo, según periódicos de China.