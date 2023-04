¡Terror en Tumbaco! Sujetos armados ingresaron en cuatro vehículos y asaltaron a los moradores de La Fortuna

La crisis de inseguridad cada día se vuelve un problema sin solución en el país. Moradores del sector La Fortuna, en Tumbaco, fueron asaltados en sus domicilios por sujetos que ingresaron en cuatro vehículos y fuertemente armados. Como resultado del robo, varias personas terminaron heridas.

El hecho sucedió pasado las 21h00. Cuatro vehículo ingresaron al sector ubicado en la Jaime salvador Campuzano y 5ta transversal. Para proceder con el atraco, rompieron ventanas y puertas.

“Vecinos acaban de venir ladrones a La Fortuna, entraron a la fuerza en cuatro carros (...) No se todavía que se habrán robado, acaban de salir de huída”, fue la alerta de una de las moradoras.

Asimismo indicó: “rompieron vidrios, venía armados, hay huellas de sangre por mi casa”.

¡Delincuencia imparable! La noche de este lunes 03 de abril se evidenció un robo con armas de fuego en Tumbaco. Los sujetos ingresaron hasta por los ventanales y se registraron heridos.



Posterior al hecho, la misma víctima dio más detalles de lo que había sucedido, una vez que se encontraba en una casa de salud, debido a que los antisociales agredieron a los ciudadanos para llevarse varias pertenencias, indicó lo siguiente:

“Estoy en el hospital, si hubo heridos, entraron como en cuatro carros, iban cuatro tipos por carros. (...) Rompieron ventanales, a una de mis vecinas la amarraron, la amordazaron; estaban armados, uno de mis vecinos se tuvo que lanzar de la terraza por que le iban a disparar. No sabemos que más se llevaron, de mi casa plata en efectivo. No se más, porque estoy con una de las vecinas en el hospital con tremendo golpe en la frente, ya que me caí porque me iban a disparar”.