¡Nadie se salva! José Delgado también se convirtió en una víctima de los ‘vacunadores’ en Guayaquil

La inseguridad se ha convertido en uno de los mayores problemas que sofoca a la ciudadanía. Es así que en esta ocasión, un grupo de antisociales intimidó a un reconocido personaje de la pantalla chica. Se trata de José Delgado quien narra que vivió momento de zozobra al ser víctima de ‘vacunadores’ en Quito.

[ -Lea También: VIDEO: ‘Vacunadores’ envolvieron a empleado de joyería con explosivos en Guayaquil ]

“Empecé a recibir llamadas y el teléfono sonaba. Entonces yo veo que era un número desconocido, pero con todo esto de que llamaban a periodistas, entonces, dije no voy a contestar. No contesté, hasta que me enviaron un escrito, donde me decían: ' ah, eres muy sabido, no vas a contestar’. Luego me enviaron una foto de un ‘x’ grupo con el signo y diciendo: ‘vamos por ti’”, indicó el periodista en una entrevista para El Universo.

Asimismo, indicó: “pase 48 horas y no sabía si era de día o de noche, miraba a todo lado, estaba todo psicoseado”.

José delgado en medio de una entrevista. imagen: TC Televisión

“Nunca les di oportunidad de nada. Nunca los escuche por teléfono. Inmediatamente consulté con personas de seguridad, porque realmente estaba preocupado”, agregó José Delgado.

La modus operandi de ‘vacunas’ se ha vuelto común en Guayaquil y en varias zonas del país. Los antisociales se han acercado a negocios, se han contactado con varias personas con el fin de extorsionarlos e incluso amenazarlos con atentar contra su integridad en caso de colaborar con ellos.