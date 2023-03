¡Terror! Reportan robo con explosivos y armas de grueso calibre de un banco dentro de un centro comercial en Guayaquil

Asalto con armas largas y bombas al Banco Pichincha, de Mall El Fortín, a plena luz del día.



No se preocupen. No es que la @PoliciaEcuador y el Gobierno no cumplan su misión de garantizar la seguridad y la vida, es porque "están poniendo orden. Y Lasso solo ha gobernado 22 meses pic.twitter.com/S8aXeUsvGB