“Ciertos asambleístas se han inventado un juicio político porque buscan el poder de manera desesperada”: Guillermo Lasso ratifica su inocencia

24 horas después del dictamen de la corte Constitucional en el que admitió el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, quien se pronunció en cadena nacional mediante un video grabado. Estuvo acompañado de la primera dama y un grupo de ciudadanos.

En ningún momento se refirió a la muerte cruzada que le otorga, de forma constitucional, disolver la Asamblea Nacional, llamar a elecciones y gobernar por Decreto durante seis meses. Se defenderá ante el Pleno del Legislativo y ratificó su inocencia del presunto delito de peculado que se lo acusa en el informe.

“Soy inocente. Siempre he actuado con recta intención. Rechazo este juicio político, que huele muy mal. Soy un demócrata y cree que la democracia se fortalece con más democracia. Respeto la decision de la Corte Constitucional, aunque no la comparta”

A su criterio, el juicio político fue “inventado” por algunos asambleístas porque “buscan el poder de manera desesperada, sin límites y por fuera de los tiempos que establece la democracia”. Agregó que esta herramienta admitida por la Corte Constitucional tiene tres maneras de verse: de forma jurídica, política, y personal.

Lamentó las amenazas que recibió la Corte Constitucional, “de determinados sectores políticos” y que no hay pruebas que él está involucrado en un delito de peculado. la CC de determinados sectores de la político. Sostuvo que los delitos contra la administración pública exigen las pruebas del dolo.

“E juicio político no tiene ni pie ni cabeza. Las mentiras inventadas no se pueden sostener”.

A Lasso, la oposición lo acusa de ser el supuesto responsable político de una presunta trama de corrupción en empresas públicas, en la que aparece su cuñado, el empresario Danilo Carrera, y de supuestamente proteger a uno de sus miembros de una investigación policial sobre presuntos nexos con el narcotráfico.

“No me pueden atribuir algo que no hice porque no era presidente en esas fechas. Ese contrato del gobierno anterior solo tiene recomendaciones técnicas de Controlaría no indicios de responsabilidad penal”.