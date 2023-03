Asambleísta de CREO, Nathalie Arias, adelanta que la muerte cruzada “no es el a nuncio de esta noche”

A la expectativa de la cadena nacional del presidente Guillermo Lasso, sobre su pronunciamiento sobre el juicio político en su contra que lleva adelante la Asamblea Nacional, la asambleísta por CREO, Nathalie Arias, se adelantó a decir que la muerte cruzada “no será el anuncio de esta noche”.

Así lo dijo a medios de comunicación que la abordaron en los exteriores del Palacio de Carondelet. Aseguró que el hecho que desde el bloque no se comparta la decisión de la Corte Constitucional, no significa que no lo respeten. Ello se complementa con lo que dijo el Ministro de Gobierno, Henry Cucalón, quien aseguró que Lasso se defenderá ante la Asamblea Nacional.

¿En otro momento la muerte cruzada?

Arias dio un breve concepto sobre la muerte cruzada, instrumento Constitucional que otorga la posibilidad al primer Mandatario disolver la Asamblea Nacional, llamar a elecciones generales y gobernar por decreto durante seis meses.

“El Presidente puede utilizarla cuando lo considere. Por el momento, dentro del marco de la Ley y en los tres primeros años y por una única vez”, mencionó Arias.

Insistió entonces que Lasso apelará entonces es por su defensa y a demostrar en la Asamblea Nacional.

#AHORA l La asambleísta oficialista Nathalie Arias confirma que, por ahora, la muerte cruzada no es opción del Gobierno y que su prioridad es una “defensa legal” del Presidente ante el juicio político. Lo dijo tras la reunión del bloque con Guillermo Lasso, en Carondelet. pic.twitter.com/KwdqaAQVvI — Ecuador Chequea (@ECUADORCHEQUEA) March 30, 2023

Por otro lado, Cucalón mencionó más temprano que Lasso, se defenderá y dará la cara en el juicio político que busca su censura, en el que lo acusan de un presunto delito de peculado. Anticipó que Lasso ha tomado “la decisión firme de defenderse, de acudir a la Asamblea Nacional para desvirtuar este proceso de juicio político que no tiene fundamento alguno”.

“La decisión que ha tomado es acudir, dar la cara, representar al Gobierno y a los ecuatorianos y defender su Presidencia de esta mala dada acusación”, señaló Cucalón. Evidentemente, así fue que se descartó -de momento- que el mandatario vaya a hacer uso de la muerte cruzada.

Cucalón recordó que la muerte cruzada es una prerrogativa constitucional que tiene el presidente, “y el sentido de la oportunidad y la conveniencia (para hacer uso de ella) sólo lo puede valorar el primer mandatario”. “Hoy estamos en la defensa irrestricta ante el mal dado juicio político”, dijo el Ministro.