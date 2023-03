¿Qué hay que saber sobre la energía oscura?

La energía oscura constituye la mayor parte del balance energético de nuestro Universo. Sin embargo, apenas sabemos nada sobre uno de los mayores misterios de la física y la cosmología.

Se cree que el llamado 70% " faltante” del universo es una fuerza desconocida que influye en la evolución del cosmos a grandes escalas, y como tal es una energía que está presente en todo el espacio.

“Una explicación es que se trata de una energía inherente al propio espacio, una constante cosmológica sugerida originalmente por Einstein al crear las ecuaciones de la relatividad general que describen la gravedad. Algunos han sugerido que podría ser el resultado de un nuevo tipo de partícula”, explica a Metro Christopher Berry, profesor del Instituto de Investigación Gravitacional de la Universidad de Glasgow. “Uno de los objetivos actuales de la astronomía observacional es medir cuidadosamente la historia de la expansión del Universo para ver si cambia la influencia de la energía oscura. Esto daría una pista sobre cuál es su fuente”.

Científicos del STFC RAL Space y del Imperial College de Londres declararon recientemente que podrían tener una explicación para la fuente de energía desconocida. Para hallar la solución que lleva más de 20 años dejando perplejos a cosmólogos y físicos teóricos, estudiaron las galaxias y los agujeros negros supermasivos que se encuentran en su corazón.

El resultado del trabajo demostró que los agujeros negros ganan masa de un modo coherente con el hecho de que contengan energía del vacío, lo que proporciona una fuente de energía oscura y elimina la necesidad de que se formen singularidades en su centro.

“Si la teoría se cumple, esto va a revolucionar toda la cosmología”, declaró a los medios el Dr. Chris Pearson, del STFC RAL Space y coautor del estudio.

De ser cierta, sería una pista sobre los orígenes de la energía oscura y repercutiría en nuestra comprensión de cómo evolucionan las galaxias, ya que existe un vínculo observado entre las propiedades de las galaxias y los agujeros negros masivos de sus centros.

Según los expertos, aún necesitaríamos una teoría válida para explicar los orígenes de la energía oscura, “pero nos diría dónde concentrarnos”.

Janna Levin, profesora de Física y Astronomía en el Barnard College de la Universidad de Columbia, declaró que sería demasiado fuerte afirmar que existen pruebas reales de que los agujeros negros son la fuente de la energía oscura, ya que la especulación es controvertida.

“Me sorprendería mucho que los agujeros negros fueran depósitos de energía oscura que ganan peso simplemente por su presencia en un universo en expansión. Sospecho que encontraremos energía oscura en otros lugares, en realidad en todas partes”, concluye.

Metro habló con Levin para saber más.

LAS CLAVES

¿Qué sabemos de los agujeros negros?

Janna Levin lo explica:

La galaxia y el universo están llenos de agujeros negros que colapsaron como estados de muerte de estrellas muy masivas. Puede haber miles de millones de agujeros negros formados en cada galaxia. Hay un agujero negro supermasivo en el centro de casi todas las galaxias. Los agujeros negros supermasivos son millones, miles de millones o incluso billones de veces más masivos que nuestro Sol y aún no sabemos cómo ni cuándo se forman.

ENTREVISTA

Janna Levin, profesora de física y astronomía en el Barnard College de la Universidad de Columbia, NY

¿Qué relación existe entre los agujeros negros y la energía oscura?

—Se especula con que los agujeros negros podrían atrapar en su interior una forma de energía que tiene la propiedad que deducimos para la energía oscura, a saber, que cuanto más se expande el espacio más se siente esta fuente invisible de energía.

¿Cómo podría esta conexión revolucionar la cosmología?

- Por definición, los agujeros negros no emiten luz y no revelan ningún tipo de información sobre su interior. Si el agujero negro ha envuelto en su propia oscuridad esta energía invisible, es posible que nunca lo sepamos porque no se revela ninguna información. La conexión con la cosmología sólo se deduce si los agujeros negros están ligados de algún modo al Universo en las escalas más grandes, de modo que los agujeros negros se hacen más pesados a medida que éste se expande. Hay muchos cosmólogos que protestarán contra esta hipotética conexión. En otras palabras, estamos lejos de estar convencidos de que exista tal conexión.

¿Podría la energía oscura provocar el próximo Big Bang?

- Podría ser que la energía oscura diera lugar a nuestro Big Bang en una era de expansión salvajemente inflacionaria que acabó evaporándose en un universo primordial caliente. Eso es lo que entendemos por Big Bang. Si ocurrió una vez, podría volver a ocurrir.

¿Qué cabe esperar en el futuro?

- Espero que los agujeros negros sigan esculpiendo el universo en el que vivimos. Espero que la energía oscura siga impulsando la expansión acelerada del universo.