Chabelo: el “Amigo de todos los niños” deja gran legado en el cine

Xavier López Chabelo murió este 25 de marzo, así lo confirmaron sus familiares en redes sociales. El actor se convierte en una leyenda por toda su carrera artística y el legado que queda en el cine y la televisión.

Con su personaje de niño que realizó por más de 50 años, se convirtió en uno de los más famosos de México.

Esta carrera lo ha llevado a protagonizar diversos proyectos en pantalla. Su programa “En familia con Chabelo”, se transmitió durante 48 años pero sus películas en el cine y la televisión lo llevaron a compartir con grandes como Cantinflas, además de consolidar su fama.

“Viaje a la luna” (1958)

En esta película, Chabelo da vida al personaje “Babyface”. Es considerado un clásico del cine mexicano que cuenta con las actuaciones de los recordados Germán Valdés, Alfonso Arau y Sergio Corona, además de la dirección de Fernando Cortés. Cuenta la divertida aventura de dos jóvenes que terminan inmersos en un manicomio para simular un secuestro.

Chistelandia (1958)

Germán Valdés “Tin-Tan”, Mario Moreno “Cantinflas”, Antonio Espino “Clavillazo” o “Viruta y Capulina”, participaron junto a Chabelo en esta comedia que recopiló los diferentes sketches de diferentes personajes como Flecos Bill, Perla Jones, El Charro Asqueado, Don Humberto Cahuich y Cuco Pelucho.

El proyecto tuvo varias secuelas “Vuelve Chistelandia” y “La nueva Chistelandia”. Eulalio González Piporro fue el encargado de la narración de una mini serie de episodios del personaje “Flecos Bill contra el Charro Asqueado”, que aparecía por intervalos en la película y que parodiaban al personaje del corrido Juan Charrasqueado.

El extra (1962)

Chabelo compartió con el recordado Mario Moreno Cantinflas, quien interpretó a Rogaciano. Chabelo por su parte fue Panchito, un personaje lleno de comedia e improvisación. “A mi me llamaron para estar en una escena, me enviaron el guion, pero quiero confesar que todo lo que sucedió, nada de eso estaba en el papel”, recordó el actor.

Luego recordó: “Cuando me llamaron para hacer la escena me dio un poquito de miedo... cuando terminó la escena el director se acercó y dijo ´todo bien, no más, no toques a Mario, pero él escuchó y le dijo ´No, déjame que me toque, yo ahí dije ´este guey ya cayó´”, expresó Chabelo recordando la escena donde cacheteó a Cantinflas.

Chabelo y Pepitos detectives (1973)

La película se estrenó un 14 de febrero como secuela de la historia “Chabelo y Pepito contra los monstruos”. Los protagonistas dan con el Escuadrón Juvenil que hacía trabajar a unos niños luego de hipnotizarlos bajo la influencia de unos extraterrestres. Todo termina con la destrucción de una máquina que los controlaba y Chabelo y Pepito condecorados por su heroísmo. Pepito fue interpretado por Martín Ramos Arévalo; y el extraterrestre fue Emilio Peña.

La criada bien criada (1972)

En esta película hizo el personaje “Bebito”. Compartió créditos con María Victoria como “Inocencia”, una joven humilde quien deja su pueblo para buscar trabajo en la Ciudad de México. La protagonista terminan conociendo a dos jóvenes que competirán por su amor: un cartero y un repartidor. Pero ella se asombrará al conocer a “Bebito”, el niño que debe cuidar en su nuevo trabajo como niñera.

Chicken Little (2005)

Fue la primera participación del comediante y actor mexicano en una película animada en Estados Unidos y la última de Disney en formato VHS. Él prestó su voz al personaje “Buck Gallo”, un padre dedicado tras la muerte de su esposa Cloe Chicken, y que apoya a Chicken Little.

El complot mongol (2018)

“Son pocas las oportunidades que tengo de participar en una película de manera actoral y pude demostrar mis aptitudes y no sólo dar vida a Chabelo. La acepto con mucho gusto, porque interpreto sin fingir la voz ni hacer al personaje”, dijo y aseguró que esto no significa que dejaría del lado al personaje con el que hemos crecido durante década”, djo en su moment Chabelo previo al estreno de la que sería su última película.