Le dio más de 14 puñaladas a su exsuegra y más de 10 a su exesposa: lo que se sabe del homicidio y de femicidio en El Carmen

Un hecho violento se suscitó la mañana de jueves 23 de marzo en el sector Unión Popular, cantón El Carmen, Manabí. Un sujeto propinó varias puñaladas a su exsuegra y su expareja por intentar llevarse a su hijo. Como resultado de la agresión la mujer de 50 años falleció, mientras que la joven de 21 años fue trasladada a una casa de salud en Santo Domingo, donde falleció.

“Es un escenario que se da adentro de un inmueble. Se conoce que este infeliz ingresó con el fin de llevarse a su hijo de dos años. Entonces, las dos mujeres no lo permiten. (...) La mujer de 50 años recibió varias puñaladas que acabaron con su vida y la otra chica de 22 años está siendo atendida en un hospital de Santo Domingo. Se encuentra en estado crítico en ese sentido”, indicó el Teniente Coronel Alejandro Zaldumbide, encargado de la zona.

Asimismo, el uniformado detalló: “la señora presentó más de 15 puñaladas y la otra víctima más de 10 puñaladas. Están algunas evidencias que han sido fijadas por Criminalística. La Fiscalía también ya está al tanto de los hechos. Se presume que la fallecida toma un cabestro para defenderse, pero fue más la fuerza bruta del agresor. El cuchillo presenta máculas se sangre, por lo que presumimos que es el arma homicida”.

Vivienda donde se habría perpetrado el crimen. Imagen: Cortesía

Según el informe de atención médica de la fallecida, habría recibido 14 heridas de arma blanca en: rostro, tórax abdomen, extremidades superiores e inferiores. Ivanova Geocasta Z. de 21 años presentó: 8 heridas de arma blanca a nivel de torax, abdomen — Dato importante

De igual manera, se conoce que por el fallecimiento de María Isabel O. G. (50 años) el autor del crimen es buscado por asesinato y por femicidio por el asesinato de Ivanova Z. (21 años), recientemente fallecida. Hasta el momento se conoce que el presunto autor se encuentra prófugo de la justicia y en poder del menor de dos años.

Antecedente

Por otro lado, Wilmer Santana, esposo de la fallecida y padrastro de la herida indicó que la pareja estaba separada desde hace 15 días y por eso Ivanova habría ido a vivir en este sector de El Carmen junto a sus madre, ya que antes residía junto a su agresor en Santo Domingo.

“Tenían problemas. Parecía que se separaron de buenas, porque yo me la traje. El niño se lo llevó él. Me llamaron enseguida y me comentaron que ocurrió una desgracia”, dijo entre lágrimas el familiar de las víctimas.

Ministerio de la Mujer y de Derechos Humanos se pronunció

Frente a esto, la cartera de Estado activó el Servicio de Protección Integral para brindar atención emergente a los familiares de las víctimas. Asimismo, el Sistema Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

“Pedimos celeridad a las instituciones encargadas del sistema de justicia”, indicó el ministerio mediante un comunicado.