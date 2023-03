Inundada y sin buses amaneció Guayaquil; los videos de la situación en la “Perla del Pacífico”

No se trató de una sola avenida o localidad, prácticamente toda Guayaquil amaneció inundada debido a las fuertes y contantes precipitaciones de este pasado miércoles 22 y madrugada del 23 de marzo. Por si este escenario no bastara para perjudicar la movilización, desde esta jornada no existe servicio de buses por el paro.

Debido a la fuerte tormenta eléctrica de este jueves, usuarios en redes sociales incluso reportaron que existió una alerta de sismo en sus dispositivos móviles. No obstante, el escenario “solo” es una urbe inundada.

El Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (Inamhi) indicó este 23 de marzo que se presentó un sistema de mesoescala que genera nubes desarrollo vertical y ocasiona lluvias muy fuertes en localidades como Guayaquil, Los Ríos, Santa Elena, Manabí, Bolívar y Chimborazo.

⛈ La zanja de Los Vergeles - Las Orquídeas, totalmente desbordada.



Gran parte de estos sectores están anegados. #Guayaquil pic.twitter.com/pvA5Uml7vl — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) March 23, 2023

Así mismo, se esperan que las lluvias y tormentas se mantengan con variable intensidad, las precipitaciones más relevantes alcanzarán entre los 30 y 80 milímetros o litros por m2.

¿Qué se hará?

La Alcaldía de Guayaquil optó por recomendar a la población a mantenerse en buen recaudo y solicitaron a la empresa privada que se dispongan el teletrabajo o retrase el inicio de la jornada laboral.

“Ante la fuerte lluvia caída en la ciudad que ha coincidido con los niveles altos de marea, hemos declarado en sesión permanente al COE Cantonal para atender las emergencias. Los equipos de rescate de bomberos se encuentran ya en territorio”, escribieron.

Por su parte, los buses de transporte público están en inactividad hasta nuevo aviso; piden el alza del pasaje (USD 0,40) y más seguridad. El Municipio ha tachado que impondrá medidas legales y no accederán al incremento de la tarifa.