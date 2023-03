Suspenden servicio de buses en Guayaquil; las dos condiciones para retomar actividades

A partir de este jueves 23 de marzo los buses urbanos en Guayaquil suspenderán las operaciones de las unidades. La medida es indefinida y se debe por la falta de atención al sector; tiene dos exigencias puntuales para retomar sus actividades.

El presidente de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug) acotó que lamenta llegar a esta situación, pero la desesperación del sector no les permite seguir con sus labores.

No obstante, se estipuló que no se cerrarán las calles pero no saldrán a trabajar para ir contra el desinterés de las autoridades actuales. Indicaron que exigen el alza del pasaje a 40 centavos y más seguridad.

PARO DE BUSES EN GUAYAQUIL

La FETUG anunció suspender el servicio de los buses urbanos que circulan en Guayaquil. La paralización será desde el jueves 23 de marzo. Exigen el alza de pasaje a 0.40cvs y exigen seguridad. @teleamazonasec pic.twitter.com/hplznZQ6UU — Paul Tutiven Fuentes (@paultutiven) March 21, 2023

¿Les subirán el pasaje?

En horas de la tarde de este martes 21 de marzo el Cabildo porteño indicó que mantendrá su decisión de los últimos cuatro años: descartar el alza de los pasajes de los buses urbanos. Agregaron que comprometerse a esta medida significaría 40 millones al año del bolsillo de los guayaquileños.

A la par, comentaron que la suspensión de servicios públicos es un delito penal que acarrea cárcel. Por ello, prevén interponer medidas judiciales para defender el derecho de los ciudadanos.

En la actualidad, la tarifa está fijada en USD 0,30, y amparados en un estudio técnico, la Fetug pide un aumento de USD 0,10. “La autoridad municipal es la responsable de esta difícil y dolorosa situación”, agregó Sarmiento

Esta no es la única paralización de transportistas que vive el país, en Ambato se vive esta realidad hace nueve días.