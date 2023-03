¿Cuál fue la última ubicación de alias Junior antes de quitarse el grillete luego de sufrir atentado en El Triunfo?

Luego de la intensa balacera registrada en el sector Las Palmas del cantón El Triunfo en Guayas y donde salió gravemente herido alias Junior, segundo al mando de la banda Los Choneros durante el jueves 16 de marzo de 2023. El líder se quitó el grillete electrónico que portaba desde que le otorgaron la prelibertad en febrero.

Por su parte, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai) confirmó que se levantó la alerta de “pulsera quitada” al confirmar que Junior Roldán se quitó el grillete, por lo que se desconoce su ubicación.

La última ubicación que registró el dispositivo fue a las 02:37 de la madrugada del viernes 17 de marzo de 2023 en una hacienda ubicada a 7.5 Km del cantón El Triunfo, en la provincia del Guayas.

Por otro lado, el comandante de Policía de la Zona 5, Hugo Silva, le dijo a Teleamazonas que no han recibido una alerta de que alias JR haya ingresado a una casa de salud dentro de su territorio. “No estamos seguros si se encuentra o no herido”, indicó la autoridad.

Además, la Fiscalía informó que de los 13 detenidos tras la intensa balacera con armas de grueso calibre, el juez acogió los elementos de convicción y dictó prisión preventiva para cuatro de ellos por robo y porte de armas. Se hallaron Cinco armas de fuego largas tipo fusil, cuatro armas cortas tipo revólver, cuatro granadas y seis vehículos fueron encontrados en el punto.

¿Quién es alias Junior?

Junior Roldán o alias JR es el segundo al mando de Los Choneros y líder de Los Águilas. Salió de la cárcel regional Guayaquil el pasado 14 de febrero de 2023, tras quedar absuelto del proceso de tráfico de armas.