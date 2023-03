“Una mirada que da miedo”: así se veía Germán Cáceres el día del cumpleaños de María Belén Bernal

“Es cierto, la mirada refleja tu personalidad y él da miedo. Justicia”, fue el comentario que dejó una de las mujeres que visualizó el video que subió María Belén Bernal un año atrás, en el día de su cumpleaños. Es que la abogada asesinada en la Escuela de la Policía, el 14 de marzo del 2022, planeaba un viaje con su pareja y asesino Germán Cáceres.

[ María Belén Bernal estaría hoy de cumpleaños: Así fue su última celebración ]

En el video publicado el pasado 14 de marzo, antes de tomar su vuelo para unas vacaciones (las últimas respecto a su cumpleaños) junto a su hijo y pareja/asesino, no dudó en sacar su lado cómico para la red social Tiktok. Al ritmo de Can Can de Helmuth Brandenburg, María bromeó como se ve al esperar el vuelo.

En la grabación sorprende lo distante que luce Cáceres, mientras se limita a ver de reojo la actividad de su “amada” y sostener parco su teléfono. Mientras que la actitud deseada hubiese sido colaborar en el video, el ahora detenido simplemente se lo ve lejano y molesto.

Reacciones

Al igual que la mirada que proyectó cuando fue detenido, en esa ocasión (un año atrás) se aprecia que la ira era una facultad que estuvo presente en Cáceres al igual que la carencia de paciencia.

“Esa mirada quiso decir todo”; “ese tipo tiene la mirada del ángel caído”; “mirada diabólica de ese hombre”; “ese hombre la mirada con una maldad”, fueron algunos de los comentarios después de la muerte de Belén.

Caso Bernal

Luego de 10 días de la desaparición de Bernal en el Escuela Superior de la Policía en Pusuquí, noroocidente de Quito, su cuerpo fue hallado enterrado en el cerro Casitagua a pocos kilómetros de donde se la vio por última vez.

Su esposo, el principal sospechoso del crimen huyó a las Playas de Palomino en Colombia y fue capturado luego de tres meses (30 de diciembre de 2022). Fue expulsado del vecino país y entregado a las autoridades ecuatorianas para así continuar con el juicio que pesa en su contra.