María de los Ángeles Duarte explica las razones de su escapada de la embajada de Argentina en Quito

Luego que la Cancillería de Argentina haya confirmado que la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, dejó la embajada de Argentina en Quito durante el fin de semana, la exfuncionaria se pronunció en Twitter para dar sus razones de su escape. Sobre ella pesa una condena de 8 años por el delito de cohecho por el caso Sobornos.

“Agradezco a la República Argentina por haberme cobijado ante la persecución de los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso. Decidí dejar la embajada porque al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política, de acuerdo con la convención de Caracas de 1954 e impedir mi salida segura (salvoconducto), el gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política. Tuve que salir bajo riesgo, pero ejercí el derecho que me asistía”, escribió.

Al país, a mi familia y a mis amigos: pic.twitter.com/ck4pMntAv5 — María Duarte P. (@MariaDuartePesa) March 14, 2023

Anoche, la Cancillería informó que la exfuncionaria se escapó de la embajada de Argentina en Quito el fin de semana. Sin embargo, hace pocos minutos una publicación del portal Infobae, Duarte estaría en Caracas- Venezuela.

“Duarte se encuentra escondida en Caracas para solicitar el asilo político del Gobierno de Argentina, tras abandonar la embajada argentina en Quito y escapar de la justicia de Ecuador rumbo a Venezuela”, indica el medio digital.

NOTICIA EN DESARROLLO.