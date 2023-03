¡Insólito! Así fue como un delincuente se robó una vitrina completa, a plena luz del día en Bahía de Guayaquil

No necesitó de complicidad, ni de armas, ni tampoco de la oscuridad de la noche, le bastó percatarse de la ausencia de los dueños de una pequeña tienda, y ahí vio su oportunidad. Una grabación de seguridad que muestra a un hombre acercarse para robar en un local ubicado en la Bahía de Guayaquil, ha causado total indignación en las redes sociales.

Las imágenes donde se ve al delincuente actuar de la manera más tranquila, tras tomar una vitrina completa, repleta de relojes, e irse caminando con el aire y la seguridad de que no será detenido, ha sacado a relucir una lluvia de criticas entre los internautas, quienes no solo describen este acto, como uno de los tantos que ya se viven con total naturalidad en el país.

En la filmación se puede ver como el hombre mira en reiteradas ocasiones dentro del negocio para asegurarse de que no haya nadie, luego da vuelta al exhibidor y aprovechando que este cuenta con ruedas, lo traslada como si de un carrito de comida se tratara. Cabe destacar, que este no fue el único detonante de molestia entre los usuarios de las redes, sino también el hecho de que se puede ver como la calle era transitada en el momento del robo, sin embargo, la grabación termina con el delincuente alejándose.

La Bahía de Guayaquil es una zona que es conocida principalmente como una gran fuente de comercio y que acoge al menos unos cinco mil comerciantes entre sus calles, por lo que resulta un poco irreal un robo tan evidente.

Reacciones

“La gente ve y tampoco hace nada 😡, por lo memos gritar o llamar la atención, bien dicen el mal triunfa cuando los buenos no hacemos nada / Y como si nada el iba muy tranquilo jajaja mejor me río xq las cosas aquí en mi país están de una belleza única/ Dice la noticia: cámaras de seguridad registran un robo, que hacen los operadores de las cámaras que no dan aviso, solo miran y es todo!!”, son algunos de los comentarios dejados en el post de TC Televisión.