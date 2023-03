MasterChef Ecuador: En Twitter recuerdan a León, de la primera temporada, por defender el emborrajado de su abuela

MasterChef Ecuador se lleva todas las noches las tendencias en Twitter. Pues, los usuarios tienen memoria y en el capítulo de hoy recordaron a un participante de la primera temporada por el reto de hoy: Hacer un emborrajado perfecto.

¡Tres veces intentó ingresar a MasterChef Ecuador! Henry ahora es parte del Top 6 y seguirá 'cortando cabezas'

Por supuesto salió a relucir el nombre de León Sierra, el octavo eliminado de la primera temporada de MasterChef Ecuador, que ganó Beto Larco. En el capítulo 32 (emitido el 30/10/2019) León se debatía la eliminación con Débora Cárdenas y debían hacer un emborrajado.

Los jueces de ese momento, Enrique Sempere, Jorge Rausch y Caro Sánchez no los aceptaban. No quedaban perfectos. Pero León defendía la receta de emborrajado de su abuela.

“El emborrajado de mi abuela, no me lo quita nadie. Y si por el emborrajado de mi abuela me tengo que ir (...) En este punto mi abuela que luchó, es más importante”. Lamentablemente, ese día abandonó las cocinas.

‘La Diabla’ ganó ventaja

Pero regresando a la cuarta temporada, Alexandra ganó ventaja en este reto. Hizo el mejor emborrajado y los jueces la amagaron. Le hicieron creer que podía bajar del balcón a Henry pero no era así. Solo podía ir a la despensa con la chef Carito para preparar su receta en el reto de eliminación.

Así que... se quedó con las ganas de vengarse de Henry, que ya es parte del Top 6.