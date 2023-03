Este smartwatch viviente funciona con moho del fango

Investigadores crearon recientemente un smartwatch impulsado por un organismo vivo en un intento de explorar la relación de las personas con los accesorios modernos, como teléfonos y smartwatches.

Su estudio sostiene que cuando estas tecnologías se estropean o llega a las tiendas un modelo más nuevo, muchas personas se apresuran a desechar o sustituir su dispositivo sin pensárselo dos veces. Y esta facilidad para deshacerse de ellos provoca un aumento de los residuos electrónicos.

Jasmine Lu y Pedro Lopes, científicos de la Universidad de Chicago, se preguntaron si podrían cambiar esa relación voluble dando vida literalmente a los dispositivos. Utilizando el organismo unicelular conductor de la electricidad conocido como moho del fango, crearon un reloj que sólo funciona cuando el organismo está sano, lo que requiere que el usuario le proporcione alimento y cuidados.

El organismo se coloca en un compartimento del reloj y el usuario debe alimentarlo regularmente con una mezcla de agua y avena para inducir su crecimiento. Cuando el moho del fango llega al otro lado del compartimento, forma un circuito eléctrico que activa la función de pulsómetro.

“Jasmine pensó que debería haber más roce; deberías tener que cuidarlo y alimentarlo cada día, por el mero hecho de tener que reflexionar sobre él. Así que es como mitad obra de arte y mitad trabajo de investigación”. — Pedro Lopes, profesor adjunto de Informática de la Universidad de Chicago, EE.UU..

Una vez construidos los relojes, Lu y Lopes realizaron un estudio con cinco participantes que utilizaron el reloj durante dos semanas. Durante la primera semana, los portadores alimentaron el moho del fango hasta que se activó la monitorización de la frecuencia cardiaca.

Después, durante la segunda semana, los investigadores pidieron a los participantes que dejaran de alimentar al organismo, lo que provocó que se secara e interrumpiera la función de frecuencia cardiaca. A lo largo del estudio, los participantes escribieron en diarios sobre sus sentimientos hacia el dispositivo y respondieron a preguntas de entrevistas.

Los investigadores constataron un alto nivel de apego al reloj, y algunos usuarios afirmaron que lo sentían como una mascota, e incluso le pusieron nombre o encargaron a su pareja que lo alimentara cuando se enfermaban.

Características del moho del fango

-Fácil de cultivar

-Crece rápido

-Puede “caminar” en todas direcciones a la vez hasta encontrar comida

-Le gusta la avena, es su comida favorita

Se describe como un organismo unicelular con capacidad de aprendizaje.

40

millones de toneladas de residuos electrónicos se generan cada año.

Entrevista

Jasmine Lu,

investigadora en Interacción Persona-Ordenador y estudiante de doctorado en la Universidad de Chicago, EE.UU.

P: ¿Cómo se le ocurrió crear este reloj?

- Siempre me ha interesado encontrar formas de combinar organismos vivos con dispositivos electrónicos. En particular, me ha interesado cómo nuestras relaciones con los organismos vivos son realmente diferentes de nuestras relaciones con nuestros dispositivos electrónicos. Esto me pareció una tensión interesante que explorar a la hora de diseñar el dispositivo. Me enteré de que los mohos del fango eran propicios e investigaciones anteriores han explorado su uso en circuitos electrónicos. También encontré información sobre su biología única, que les permite secarse y permanecer inactivos, para luego resucitar con la introducción de agua y alimentos. Esto hizo que el moho del fango me pareciera un organismo muy interesante con el que trabajar y colaborar en el diseño de este reloj.

P: ¿Cuál es el objetivo de este reloj?

- Queríamos explorar cómo podría diseñarse un reloj que requiriera cuidados para funcionar. Y nos interesaba ver qué cualidades interactivas únicas surgían cuando el reloj se integraba en un organismo vivo. Utilizamos este reloj en un estudio de investigación para analizar cómo afectaban estos dos aspectos de su diseño a la experiencia del usuario.

P: ¿Por qué lo comparan con un Tamagotchi?

- Para mucha gente, nuestro reloj se compara mucho con el Tamagotchi porque ambos requieren “cuidados” como parte de la interacción. De hecho, en nuestro artículo comparamos nuestro trabajo con el de los Tamagotchis, ya que los Tamagotchis requieren cuidados virtuales (pulsando un botón), mientras que nuestro proyecto requiere el acto físico de proporcionar cuidados dejando caer agua o avena en el recinto del organismo.

P: ¿Qué mensaje quieren difundir con este experimento?

- Queríamos explorar un diseño de dispositivo centrado en una interacción basada en el cuidado. Muchos dispositivos electrónicos están diseñados para ser consumidos y después desechados de forma más o menos descuidada. Con nuestro proyecto queríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si nuestras tecnologías se diseñaran desde el principio en torno al cuidado? Esperamos que nuestro trabajo pueda inspirar a otros a plantearse esta pregunta y reflexionar más sobre su relación con sus dispositivos electrónicos.