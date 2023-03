Victoria de MasterChef y el detalle que pone en duda su vinculación en la investigación del caso Sinohydro

El juez Adrián Rojas dictó medidas cautelares en contra de 37 procesados por el presunto delito de cohecho en el caso Sinohydro. Entre los procesados está Victoria Patiño y parte de su familia. Según la cartera de Estado habrían recibido USD 44 millones de los USD 76 millones que constan como evidencia de las coimas. Respecto a la investigación realizada por las autoridades, la concursante de MasterChef puso en duda la diligencia realizada.

“¿Por qué estoy incluida? Esta es la pregunta del millón. En este proceso hay un monto que supuestamente yo recibí. Pero la verdad es que yo, Victoria Patiño no he recibido ni un centavo de este monto”, aseguró Patiño.

De igual manera, explicó: “no se han presentado pruebas, no se ha presentado nada que se me pueda vincular con eso. No se ha podido probar el cómo, cuando y donde. Esto es super importante porque esta investigación comienza en el 2009 y termina en el 2018″.

“En 2009 cuando este proyecto fue visitado, yo tenía 15 años, era una menor de edad. En el 2011 cuando me gradué del colegio y me fui al exterior a vivir, seguía siendo una menor de edad y estaba afuera del país hasta finales de 2017, lo cual significa que en todo este proceso: yo era menor de edad o estaba fuera del país”.

#ACTUALIZACIÓN | La Fiscal General añade que Conto P. habría recibido alrededor de 1,5 millones de dólares y que su grupo familiar, y sus colaboradores de la empresa #Recorsa también se habrían beneficiado de grandes cantidades de dinero. #FiscalíaContraElDelito

Detalles ⬇️ pic.twitter.com/a89EOsogFV — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 3, 2023

Además, aseguró que no tiene ninguna relación jurídica con las empresas que están adentro de la investigación por el caso Sinohydro.

Asimismo, señaló que nunca fue una funcionaria pública. Además, indicó que solo es una ficha en este proceso “porque la nieta de Conto Patiño es parte de uno de los shows más vistos en el Ecuador (MasterChef Ecuador)”.

Los procesados deberán visitar cada 8 días la Corte Nacional de Justicia, como una de las medidas cautelares que dictó el Juez Rojas, mientras las investigaciones continúan.