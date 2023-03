Críticas en Twitter a Carlos Vera tras insultar a uno de sus colaboradores en pleno programa

Carlos Vera protagonizó nuevamente un momento polémico de insultos a uno de sus colaboradores, durante la la transmisión del noticiero ‘Del Día a la Noche’ de Radio Centro.

Esta vez se produjo un error al ponchar un video. Vera daba un resumen de las declaraciones del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y daba la señal para las imágenes.

Sin embargo, las que aparecieron fueron las de su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chaves. Ello hizo molestar a Vera. “Como acaban de oír, ese no es Abinader de República Dominicana. Es el Presidente Chaves de Costa Rica”, mencionó.

Preguntó si estaban las palabras de Abinader. “Entonces no me hagan quedar como estúpido”.

“La próxima vez voy a decir el nombre del estúpido que puso eso. Tenemos a un cojudo desconcentrado. Está claro. Hoy no estoy para aguantar pendejos y si no están para aguantarme a mí, aquí internamente me avisan”.

— Carlos Vera