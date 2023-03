Video: se hacen virales porque tuvieron gemelos y aún no saben cómo diferenciarlos

En las redes sociales a diario se difunden las elocuencias de miles de usuarios pero esta vez fueron unos padres los que causaron un montó de risas puesto que a pesar de que tuvieron gemelos y ya llevan varios días con ellos, no han logrado saber cuál es cual.

Los padres argentinos contaron para Todo Noticias, portal periodístico de ese país, que por ahora pueden diferenciar a sus gemelos, Lorenzo y Valentino porque uno tiene un brazalete color azul rey y otro azul celeste. Sin embargo, confesaron que tras varios días, no han logrado poder diferenciarlos plenamente.

De igual forma, contaron que a penas salieron del hospital le hicieron un brazaletico a uno de los bebés en su tobillo. Sin embargo, con el pasar de los días, crecieron y el brazalete le empezó a cortar la circulación y les tocó cortársela, pero quedando pendiente de que debían reponerla al otro día.

Así mismo, Sofía y Leo, los padres, contaron graciosas anécdotas que les han ocurrido con los bebés y han explicado que una vez fueron a un reconocimiento de huellas y se pusieron a discutir con los agentes que los estaban registrando cómo podían diferenciarlos.

“Estaban todos diciendo ‘a mí me parece que este es este‘, que este puede ser Lorenzo, este Valentino y yo respondía ‘sí a mí también me parece‘”, dijo entre risas contando la anécdota, pues aún no ha podido destacar esas facciones de cada uno que los diferencian.