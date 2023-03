Caso Sinohydro: Lenín Moreno se pronuncia a pocas horas de conoce la resolución del juez

La Fiscalía General del Estado solicitó la formulación de cargos por el delito de presunto cohecho en contra de 37 personas por el caso Sinohydro, donde se encuentra el expresidente de la República, Lenín Moreno. Este domingo 5 de marzo a las 16:00, el juez dará a conocer su resolución.

Por su parte, la fiscal general, Diana Salazar, solicitó la prisión preventiva para todos los procesados con el objetivo de precautelar la comparecencia al proceso. Sin embargo, la Constitución del Ecuador impide esa medida para los adultos mayores de 65 años, como es el caso de Moreno, su esposa y otros 12 investigados, por lo que se solicitó arresto domiciliario.

A las 16:00, se convocó a la audiencia que también será transmitida por Zoom donde se conocerá si Lenín Moreno deberá cumplir arresto domiciliario o no. Cuando faltan pocas horas, el exmandatario se pronunció en su cuenta de Twitter.

Es mi costumbre respetar la institucionalidad, por ello no me he pronunciado sobre las falsedades expuestas por Fiscalía. Mañana me referiré a ello, luego del pronunciamiento del juez que aspiro se enmarque en el orden jurídico, DD.HH y principios constitucionales.

— Lenín Moreno