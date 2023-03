Amenaza a Messi: ¿Cuál es el objetivo de disparar ante negocio de familia de Antonela Rocuzzo?

“Messi te estamos esperando, (Pablo) Javkin también es narco, no te va a cuidar”, fue el mensaje que dejaron los sujetos que atacaron con armas de fuego el supermercado de la familia de Antonela Rocuzzo. El nombre citado en la hoja pertenece al alcalde de Rosario (Argentina) y según él todo está detrás de fines políticos.

[ VIDEO: así quedó el supermercado de la esposa de Messi tras recibir 14 disparos ]

¿Qué dijo Javkin?

Precisamente, la autoridad compareció a primeras horas de este jueves y responsabilizó a las bandas y a las fuerzas que tienen armas y los “que tienen la potestad de investigar los delitos” que tienen que “cuidar” a los rosarinos.

Amenaza contra de Lionel Messi EFE

Agregó que su confianza no está establecida; “yo dudo de todo”, acotó. Indicó que este pasado miércoles 01 de marzo tuvo una reunión con la policía provincial, federal, aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura Naval y señaló que “no hay persecuciones”.

“A mí no me van a correr, yo quiero que todos los que tienen armas las usen, no hay un solo enfrentamiento en Rosario. Está muy claro que es fácil hacerle daño a Rosario y que a Rosario no hay un carajo de ayuda concreta. Rosario está en la Argentina y en la provincia de Santa Fe y necesita respuestas”.

“Los mensajitos son muy claros, pero no me van a correr. Está claro lo que sucede, cómo y cuándo sucede. Esto es más grave que lo electoral. Acá es todo por la plata, el narcocrimen, la economía narco”, sentenció.

¿Cuál fue el fin del ataque?

Según el alcalde, lo que se busca es “la repercusión” y pidió que se deje a la familia Rocuzzo abrir el local y trabajar. “Es muy alevoso”, dijo Javkin, porque es “fácil” para la banda generar este hecho y “hablar de la persona más famosa del mundo” y se preguntó qué noticia es “más rápidamente viralizante en el mundo que atacar el local de Messi”.

Según se describió, fueron efectuados 14 disparos contra la fachada del local de la familia Rocuzzo, ubicado en la zona oeste de Rosario, ciudad natal del futbolista, situada en la provincia argentina de Santa Fe.

Rosario es considerada la ciudad más castigada por la violencia en Argentina, golpeada por hechos de inseguridad por la acción de bandas de narcotraficantes.