“Yo no le hago daño a nadie”: la polémica justificación que dijo Luisa Espinoza sobre videos de menores tocando sus partes íntimas

Luisa Espinoza estuvo en la mirada de las redes sociales debido a un video que se viralizó donde ella entregaba golosinas a menores de edad, a cambio de tocar sus partes íntimas a finales de 2022. Mediante, una historia de Instagram, se justificó, pese a la gravedad por la que Fiscalía le empezó a dar seguimiento y finalmente procesarla la mañana de este 28 de febrero.

[ -Lea también: Los polémicos videos que marcaron a Luisa Espinoza, acusada de pornografía infantil ]

En diciembre del año pasado dijo lo siguiente: “El país tiene tantos problemas y no entiendo cómo se enfocan en mí”, respecto al contenido que se dio a conocer y que, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP), es considerado un delito.

“Yo no le hago daño a nadie, yo vivo mi vida, es mi cuerpo y no lo tiene por qué controlar otras personas. Me pueden decir de todo las personas frustradas, pero es mi cuerpo”, se justificó Maldonado.

Además, respecto el menor de edad con el que aparece interactuando en estos clips, dijo que accedió a tocarle los pechos, y argumentó el hecho asegurando: “no me lo comí”.

Luisa Espinoza y los videos polémicos que llevaron a su detención. Imagen: captura de pantalla de Twitter

Una vez que se dio a conocer este hecho donde involucraba a menores de edad, Fiscalía General del Estado abrió una investigación de oficio en contra de la creadora de contenido para adultos por el presunto delito de pornografía infantil.

La madrugada de este 28 de febrero, junto con dos creadores de contenido, fue procesada Espinoza por el material audiovisual hallado. Hasta el momento se desconoce.