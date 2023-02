CRÓNICA: El despiadado acto que tuvo el esposo de Paola Ortega mientras estaba herida y con su cadáver

Son alrededor de las 19h00 y no sabías que a pocas cuadras estarían tus asesinos. Tampoco pensabas que un momento en pareja se trataría de un atentado en tu contra. Mucho menos te imaginabas que tenías al monstruo a tu lado y que quien decía amarte buscaba la forma de que te quiten la vida al precio que sea. Así sucedió con Paola Ortega en Sangolquí, la primera víctima de femicidio del 2023 en Ecuador. La primera cifra de violencia contra la mujer después de que la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA) registró 332 muertes de mujeres por violencia de género en 2022.

La tragedia es contada por sus familiares. Son las 18h00 del pasado 2 de enero. Paola se encontraba atendiendo su local de objetos para fiestas y reuniones sociales. Unos sujetos -sus asesinos- la vigilan desde los exteriores del local. Al ver que estaba ocupada atendiendo se retiran y vuelven más tarde.

Cuando ven que Paola se encontraba sola, ingresan al local y uno de los sicarios entra con un billete de USD 10 con la excusa de “comprar un globo”. Sin embargo, la mujer de 34 años se percata de la actitud sombría del sujeto y su compañero que estaba afuera.

Volvió a pararse en la caja registradora y le preguntó: “¡Qué necesita!”, a lo que el hombre le dijo nuevamente: “necesito unas cosas para bautizo”.

"Familiares de Paola Ortega Alcocer piden justicia"./ Metro Ecuador

Paola nota la actitud rara de los sujetos. Deja su teléfono celular en la caja registradora y sale del local. Se para al frente del mismo y finge que conocía a un chico que pasaba por la calle para dirigirle la palabra.

La angustia y el mal presentimiento se apoderaban de ella, por lo que decidió ir al local de su mamá, a quien le dijo que unos sujetos horribles intentaban robarla. “¡Cierra el local!”, fue la reacción de la señora, que también sintió que su hija estaba peligro.

“Ni loca, no cierres porque en 10 minutos llegan ‘unos clientes’”

Adriana Ortega, la voz que ahora clama “justicia” por su hermana, narra uno de los primeros momentos, donde su esposo, y presunto autor intelectual del femicidio, la obligó a quedarse en el negocio donde se sintió amenazada por los sujetos.

“Mi hermana sube con uno de los empleados de mi mamá hasta el local de ella. Viendo que no baja, mi mami sube y le dice: ‘Paolita te dí la orden de que cierras el local. Cierras y nos vamos’. Entonces ella le responde: ‘pero Christian me dijo que no cierre el local’. Sin embargo, mi mamá le hizo cerrar”, narra su hermana a Metro Ecuador.

A las 19h00 llegó su esposo. Se parqueó al frente del local de su suegra y le dijo a Paola: “¡Vamos!”. En eso, la señora y madre de la víctima les pidió que se queden a celebrar el cumpleaños de uno de los empleados. Siempre se quedaban, pero esta vez, él no quería.

El presunto autor intelectual del femicidio de Paola Ortega es su esposo.

Sin embargo, la excusa perfecta para llevarse a su esposa fue que tenían que comprar unas hamburguesas por pedido especial de una de sus hijas.

“Le dejé en el carro porque estaba con frío”

La camioneta llegó al establecimiento de hamburguesas. Christian N. apaga el carro y deja a su esposa adentro con una de las ventanas entreabiertas. Se baja del carro y deja una de las puertas cerrada a medias. Toma las llaves del vehículo y se la guarda en el bolsillo.

“En algunos vídeos se le ve que pide la orden de hamburguesas, se para en la puerta del local y alado de una pared está abriendo todo el tiempo la puerta del carro. Entonces mi hermana les ve a los asesinos que están bajando, ella se asusta y se se pasa al asiento de atrás. El uno se pasa por el otro lado, por la vereda y el otro pasa por el otro lado como campanero. Finalmente, se da el hecho”, asegura Adriana.

“Tranquilamente, la vio herida e hizo la transferencia de USD 2 000″

A las 19h24, Paola Ortega fue asesinada con trece puñaladas: 2 en su rostro y 11 en su cuello. Pese a que aún tenía signos vitales, su esposo, se dio varias vueltas antes de volver al vehículo.

A las 19h28, a pocos minutos del ataque por parte de los sicarios, Christian volvió al auto, abrió la puerta, no le brindó ayuda y realizó una transferencia USD 2000, a quienes serían los autores materiales, mientras Paola se desangraba. Solo hizo una llamada a los tíos de Paola, a quienes aseguró que su esposa “fue secuestrada”.

Femicidio en Sangolquí fue planeado por esposo de la víctima La mujer estaba con vida antes de ser trasladada a un hospital

Frente a la camioneta hay un consultorio de 24 horas y una cuadra estaba una clínica

Posterior al hecho violento, y a la nula respuesta de socorro por parte del esposo de Paola, los familiares llegaron a socorrerla. A Christian N. se le exigió que la lleve a la casa de salud más cercana y en vez de apresurarse, tomó el camino más largo.

Una vez en la casa de salud, una de las primas de Paola llamó a una de las enfermeras, quien llevó a Paola en una camilla, mientras su esposo “no hizo absolutamente nada”.

“Está con vida, le vamos a llevar a terapia intensiva, le vamos a entubar, no te preocupes”, le dijeron en la clínica. Cuando Christian N. recibió esta noticia, perdió el control y empezó a patear puertas, ventanas, mientras se alteraba.

Después, los médicos le anunciaron el deceso de Paola, debido a la gravedad de las heridas. En eso, él se calmó, se sentó, tomó su teléfono, en lugar de llorar o sentirse mal por la noticia.

"Ella era Paola Ortega Alcocer; víctima de femicidio en Sangolquí"./ Cortesía

Actitudes macabras

Cuando ingresaron a reconocer el cuerpo, entró el esposo de Paola, su hermano, su cuñada y su tía.

“En eso, Christian sacó su teléfono para querer tomarse una foto con el cadáver de Paola y mi esposo le arranchó el celular y le dijo: ‘¡oye, qué te pasa! Este no es el momento’. También pidió que se le baje uno de los párpados y mi tía le dijo: ‘es que está viendo a su asesino’”, contó la cuñada de Paola Ortega.

Todavía quedan poco más de 30 días de los 90 que dio la Fiscalía General del Estado para investigar el femicidio de Paola Ortega. Su familia pide verdad y justicia y que se aceleren los proceso para dar con los autores materiales del crimen. Ni bien iniciaba el 2023, y el caso de Sangolquí evidenciaba la violencia existente que existe en Ecuador contra la mujer.