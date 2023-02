¡Sí hay trabajo! Ministerio de Agricultura abre convocatoria para vacante en dirección distrital

El ministerio de Agricultura y Ganadería abrió una convoca al proceso de selección de personal para el proyecto de innovación de asistencia técnica y extensión rural, para un analista administrativo provincial 2 en Tungurahua.

Requisitos

Acreditar título académico o profesional de tercer nivel reconocido por la SENESCYT en Fianzas, Contabilidad y Auditoria, Administración pública.

Tres años de experiencia en áreas de Fianzas, Contabilidad y Auditoria, Administración pública.

Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales, adaptación al cambio, proactivo y resultados.

Poseer aptitud profesional para trabajar y generar alternativas que aporten a los procesos administrativos financieros.

Aportar en la construcción e implementación de alternativas enfocado en el cumplimiento de metas nacionales.

Hoja de vida actualizada en el formato de la Red Encuentra-Empleo (enlace: http://www.encuentraempleo.trabajo.gob.ec).

Copia de documentos que acrediten ciudadanía, estudios, capacitación, experiencia y demás presentados en la hoja de vida.

Certificado de no tener impedimento para ejercer cargo público (Enlace: https://certificadoimpedimento.trabajo.gob.ec/BusquedaImpedido/).

Saber y disponer de licencia de conducir vehículos y/o motocicleta.

Funciones del cargo

Asistir al desarrollo de los procesos del proyecto.

Registrar y controlar recursos materiales asignados al proyecto.

Realizar solicitudes de dotación de equipos y materiales para la unidad.

Coordinar y hacer seguimiento de las acciones administrativas.

Cumplir con los procedimientos vigentes en materia administrativa.

Las personas interesadas que deseen aplicar al proceso, deben presentar su hija de vida (formato Red Encuentra Empleo) con los respectivos documentos de respaldo, con un oficio dirigido al Agr. Edisson Gustavo Cobo, director Distrital de Tungurahua, señalando el puesto al que aplica.

La documentación se receptará hasta las 11:00 del 27 de febrero del 2023, en la Unidad de Ventanilla Única de Servicios de la Dirección Distrital de Tungurahua del MAG, ubicada en las calles Haití y República Dominicana (sector de Ingahurco, exsubsecretaría de Tierras).

Vacantes en Portoviejo

La dirección distrital en Portoviejo convoca a proceso de selección de personal -contratos de servicios ocasionales- proyecto de innovación de asistencia técnica y extensión rural.

Requisitos

Acreditar título de nivel técnico o tecnológico superior o tercer nivel reconocido por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENECYT).

Estar en pleno ejercicio de los derechos previstos en la ley para ocupar un puesto en el servicio público (presentar formulario de no tener impedimento para ejercer cargo público de la página del MDT).

Orientación a resultados, trabajo en equipo, iniciativa, flexibilidad.

CONVOCATORIA A PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL, EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D01-PORTOVIEJO- MAG (MAG)

Los interesados deben presentar su hoja de vida actualizada en el formato de Encuentra Empleo del Ministerio de Trabajo (MDT), con los respectivos documentos de soporte: instrucción formal, experiencia y capacitación relacionada con el cargo con los debidos documentos de soporte (últimos 5 años en cuanto a capacitaciones), formulario de no tener impedimento para ejercer cargo público emitido por el MDT.

Para la postulación serán asignados para los cantones de Portoviejo San Placido – Sucre Leonidas Plaza se considerará únicamente a los postulantes que cumplan con el perfil solicitado.

Las carpetas que no contengan la documentación completa no serán consideradas en el proceso de selección. Se receptarán las carpetas de los postulantes vía digital al correo electrónico: ventanilla_mnbi@mag.gob.ec y a ptoala@mag.gob.ec.

Asimismo, de manera física se receptará la documentación en Ventanilla Única de la Dirección Distrital de Manabí, ubicada en el edificio la ex Previsora, entre calle Olmedo, entre Sucre y Córdova. El horario de atención es a partir de las 08h00 a 16h30. La documentación digital deberá ser remitida en un único archivo formato PDF con un tamaño no mayor a 2 MB, con un oficio dirigido a la Sra. Directora Distrital, Ing. Enny Susana Heredia García. La fecha de recepción de las carpetas se realizarán mediante las dos vías, desde el día viernes 24 de febrero del 2023 desde las 14:00 pm hasta el día lunes 27 de febrero del 2023 a las11:00 am.