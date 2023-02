Quién es Eliseo Duarte, ‘Harta Demencia’, cuándo ganó popularidad y a qué se dedica actualmente

La noticia con la que amaneció Ecuador este viernes 24 de febrero fue lamentable. Un ataque armado se registró en una clínica de rehabilitación en Guayaquil, cuatro personas fueron asesinadas y dos resultaron heridas, entre ellas Eliseo Duarte, más conocido como “Harta Demencia”, quien fue trasladado a un centro de salud. En redes han pedido que oren por su recuperación.

¿A qué se dedica ‘Harta Demencia’?

Duarte se encontraba en la clínica de rehabilitación trabajando como consejero para las personas con adicciones. Esto, ya que por muchos años fue consumidor, pero decidió cambiar y ahora da charlas. Además desarrollaba actividades como influencer, en Instagram cuenta con 51,9 mil seguidores y en Facebook con 70 mil.

En sus redes sociales publicaba videos de personas que estaban en el mundo de las drogas, diferentes historias y cómo las intentaba ayudar. Eliseo actualmente es casado y tiene dos hijos.

[ El antes y el después de Harta Demencia y cómo demostró que se puede ayudar a los demás con las redes sociales ]

¿Cuándo ganó popularidad Harta Demencia?

Fue durante un reportaje de José Delgado en 2016, pero se viralizó dos años después, que Joel Eliseo Duarte se hizo conocido y lo empezaron a llamar “Harta demencia”.

“Yo soy bachiller José Delgado, tengo 20 años y quiero ser policía, pero la plena quiero ser del GIR, quiero ser un man harta demencia, encapucharme hasta acá y decir “quieto ahí concha tu m....”, frase que se viralizó rápidamente y fue blanco de memes, stickers que invadieron las redes.

Luego, la gente empezó a reconocerlo en la calle, ganó popularidad y aprovechó para crear sus redes sociales donde publicaba escenas cortas y empezó a tener miles de seguidores lo que le permitió tener contratos e ingresos económicos.

“Siempre me gustó la actuación. Es algo que me llena bastante, porque puedo contar cosas de la vida real y ayudar a personas que quieren ser escuchadas. Siento que estoy siendo recíproco con el cariño que me dio la gente y eso me ayuda”, había dicho en una entrevista con EXTRA, en 2021.

Con este reportaje de #JoséDelgado, se hizo conocido Joel Eliseo Duarte, ‘Harta Demencia’, quien resultó herido tras un ataque a un centro de rehabilitación, ubicado en Nueva Prosperina, que también dejó 4 muertos y dos heridos. pic.twitter.com/2hvq16NtuU — Sandra Morán C. (@sandramoranc) February 24, 2023

Cuando se viralizó estaba en el mundo de las drogas y alcohol, había consumido por 10 años y aquel día que hablaron con José Delgado fue por un pan y una cola sin saber que esos segundo cambiarían su vida. Además, cumplió uno de sus sueños, ser del GIR por un día.

Harta Demencia vivía en la entrada de la 8, dormía en la calle, también asaltaba para consumir. Hace aproximadamente cuatro años dejó las drogas, cambió su vida y se dedicó a ayudar a los que están en ese mundo como un ejemplo de superación y que sí se puede.