Pelea entre conductores en Quito: sujeto quiso golpear con un bate a un taxista

La mañana de este jueves 23 de febrero se hizo viral el video donde dos conductores, a la altura de la avenida 06 de Diciembre y Ernesto Noboa y Camaño, estuvieron a punto de agredirse lo cual provocó leve congestión vehicular. Un motociclista fue el encargado de registrar el hecho, donde uno de los involucrados usó un bate para perseguir a un chofer de taxi.

En la grabación de más de 5 minutos se observa como el agresor, en este caso, estaba acompañado de una mujer que le pedía calma y lo instaba a retirarse de la escena. Por su parte, el sujeto armado no dudo en zafarse del conductor de taxi para amedrentarlo a pegarlo con el bate de béisbol.

Pelea entre conductores al norte de Quito Uno de los involucrados usó un bate.

En uno de los instantes, cuando se disponía a abandonar el lugar, el conductor del vehículo particular golpeó la otra unidad con la señalada arma. Ante esto, el taxista procedió a llamar a la Policía; en ese momento el bate en cuestión fue guardado en el interior del automotor.

Se desconoce los motivos que detonó la gresca, de igual manera autoridades no han emitido reacciones sobre el particular suceso al norte de la capital. No obstante, los usuarios de TikTok no dudaron en reaccionar

Muchos apuntaron que la actitud desafiante del atacante se debe al usar un bate, a la par instaron a hacerlo viral y compartir las placas de este infractor que alteró el orden público.

Sanciones

Provocar una pelea, agredir o gritar en la vía pública es considerado un escándalo o alteración del orden público. Esto se considera una contravención.

El artículo 393 establece que la persona que realice escándalo público “sin armas, salvo el caso de justa defensa propia o de un tercero”, será sancionado con trabajo comunitario de hasta 50 horas o pena privativa de libertad de uno a cinco días.

Mientras que si existe un ataque o agresión a agentes encargados del orden público la sanción aumentará de 5 a 10 días de privación de la libertad.