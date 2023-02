Exministro Patricio Carrillo censurado: la razón que provoca que no cumpla un cargo público por dos años

El caso de femicidio de María Belén Bernal y las manifestaciones protagonizadas en 2022 fueron dos puntos que la Asamblea Nacional trajo acotación para censurar al exministro del Interior Patricio Carrillo. Por esa razón, la exautoridad no podrá ejercer un cargo público por el lapso de dos años.

Jhajaira Urresta y Peter Calo fueron los asambleístas que pidieron fiscalizar a Carrillo por su gestión en el Paro Nacional de 2022 y por la inseguridad ciudadana. Por su parte, las legisladoras Johanna Moreira y Lucía Placencia aseguraron que incumplió en funciones en temas de seguridad.

Finalmente, Gisella Garzón señaló de incumplimiento de acciones en el caso de María Belén Bernal desde el día uno. Por su parte, Carrillo tachó que el resultado del “juicio político es intrascendente por la crisis política y social que vive Ecuador”.

Además, catalogó que todo estas acusaciones son una evidencia de persecución política y una profunda confusión de las funciones que tenía en su pasado cargo.

“Hoy, ecuatorianos, asisto a la Asamblea Nacional para responderles a ustedes y decirles que aquí no existe un juego democrático. Aquí no existe un juicio político, este proceso de juicio político es una desfiguración de la democracia, es una dimensión revanchista de quienes no pueden sobrevivir si no son gobierno”, apuntó.

Resoluciones