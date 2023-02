Audiencia de preparación de juicio en contra de Germán Cáceres y Alfonso Camacho se definirá este jueves 23 de febrero

En la Casa de Justicia de Carcelén, al norte de Quito, se llevará a cabo la audiencia de preparación en contra de Germán Cáceres y Alfonso Camacho la tarde de este jueves 23 de febrero a las 14h30. En esta diligencia se definirá la continuidad de los dos procesados, que son investigados en la instrucción fiscal por el femicidio de María Belén Bernal.

Sobre la audiencia que se llevará a cabo, el Dr. Galo Quiñónez, defensa de Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, dio más detalles sobre lo que ha sucedido hasta el momento:

“Esperamos que el día de mañana exista, por parte del juez de la Unidad de Violencia Número 2 de la Casa de Justicia, un llamado a juicio que es lo correspondiente para las dos personas procesadas”, indico Quiñónez.

De igual manera, agregó: “Fiscalía General del Estado, conjuntamente con nosotros como acusadores particulares, hemos presentado todos los elementos de convicción que en juicio tendrán que convertirse en prueba y serán analizados por un tribunal para imponer una pena o ratificar el estado de inocencia”.

Respecto al pedido de la defensa de Germán Cáceres para que sea juzgado por homicidio

La defensa de Elizabeth Otavalo, frente a este pedido de parte del Dr. Edison Burbano, que pidió que Cáceres sea juzgado por homicidio y no por femicido, señaló:

“Dice Marco Tulio Cicerón dice que la fuerza y la poca inteligencia en la razón de las bestias. Porque no se puede entender de otra manera, que conociendo que la Fiscalía General del Estado tiene la potestad punitiva, pública para acusar delitos, él quiera manifestar que el juez no es competente porque lo que ha existido aquí es un homicidio, no un femicidio”, indicó el Dr. Quiñónez.

Asimismo, aclaró: “a pesar de que Fiscalía acusa el delito por el cual se debe investigar, nosotros hemos desvirtuado en la fase correspondiente las alegaciones del abogado de Germán Cáceres, porque existen contra Germán Cáceres alrededor de 34 elementos de convicción y tres pericias importante que demuestran que el femicidio existió”.

Abogado de Germán Cáceres pidió que su cliente sea juzgado por el delito de homicidio y no femicido. Imagen: Metro Ecuador

De acuerdo al jurista, las pericias existentes que sostienen el delito son: un perfil criminal, pericia en contexto de género y una autopsia, entre otras pericias que indican como presunto femicida a Germán Cáceres.

Sobre Alfonso Camacho

Según el Dr. Quiñónez, la pericia de audio, donde Elizabeth Otavalo aseguró que su hija pidió ayuda en 10 ocasiones, determinará la continuidad de Camacho en la instrucción de este caso.

Por otro lado, las medidas para el Teniente Alfonso Camacho, quien en su primera confesión aseguró que al abrir puerta de la habitación de Cáceres vio en una mancha de sangre en su mano, continuan y tiene que presentarse todos los días en la Fiscalía General del Estado.

"Audios revelarían el momento del femicidio de María Belén Bernal". Imagen: Metro Ecuador

A las 14h30 de este jueves 23 de febrero, en la Casa de la Justicia de Carcelén se determinará si ambos procesados, Cáceres y Camacho, continuarán en la instrucción fiscal por el femicidio de la abogada de 34 años, que sucedió en los interiores de la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”.