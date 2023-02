Joven polaca asegura que ella es Madeleine McCann y pide que le hagan prueba de ADN ¿Por qué no le creen?

Julia Wendel, una joven de 21 años de nacionalidad polaca, ha asegurado que ella es Madeleine McCann, la menor británica que desapareció en Portugal hace cerca de 16 años. Además de su fuerte campaña en redes sociales, ha solicitado que le hagan una prueba de ADN. Sin embargo, la Policía Metropolitana de Londres no le cree al dar motivos de por qué no.

Julia creó la cuenta de Instagram @iammadeleinemccan, con la biografía “Help me, I need to talk with Kate and Gerry McCann” (Ayudadme, necesito conversar con Kate y Gerry McCann).

En esa cuenta, que tiene casi 800 mil seguidores, se pueden observar publicaciones en las que ella compara sus rasgos físicos tanto con los de la niña pequeña, como con los de sus padres. Igualmente, la forma de los ojos y la sonrisa de Madeleine, así como demás rasgos faciales de los progenitores de la menor.

Por tal motivo, exigió a las autoridades policiales de su país y del Reino Unido cotejar las muestras de ADN. En declaraciones realizadas al medio Daily Star, reveló cómo fue su infancia. “He vivido una vida muy dura y he sufrido muchos traumas, mi abusador era un pedófilo alemán que fue sospechoso en la investigación de Madeleine McCann. No había oído hablar de este caso hasta que comencé a hacerles preguntas a mis padres sobre mi infancia, ya que tengo poco o ningún recuerdo de eso. Cuando he tenido conversaciones con ellos, las cosas no parecen cuadrar y siempre intentan cambiar de tema”, dijo.

Lo último que se supo de Christian Brueckner, el principal sospechoso de secuestrar y matar a Madeleine McCann en una playa en el sur de Portugal el 3 de mayo de 2007, es que negó cualquier implicación en la desaparición de la pequeña niña. “La acusación está tratando de atraparme y espera que capitule bajo la presión mental. Esperan que diga ‘sí’ a todo lo que me dé la oportunidad de escapar de esta tortura mental. Ciertamente no hay evidencia en absoluto. Por supuesto que no, porque no he cometido ninguno de estos crímenes”, aseguró el germano.

¿Por qué no le creen?

Scotland Yard - Policía Metropolitana de Londres -aseguró que tiene motivos para no creer en el testimonio de esta chica y por ello, no realizar ningún análisis de muestras de ADN. La versión de los agentes de los policías británicos asegura que Madeleine McCan murió el mismo día de su desaparición, y que de seguir con vida tendría 19 años.

Robot no encuentra similitudes

Expertos de la Policía Metropolitana de Londres hicieron uso del envejecimiento robot para comprobar si hay parecido. Tras los análisis realizados, explicaron que Julia Wendel no se parece en nada a Madeleine McCan.

El paradero y el estado de la menor aún se desconoce después de su desaparición hace 15 años.