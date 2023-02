Rompe el silencio, habló Kate Konlin, ex novia más reciente del estafador de Tinder: “Me sentía muerta”

Un nuevo capítulo de abuso por parte de Simon Leviev ha salido a la luz, ha pasado exactamente un año, desde el estreno en Netflix del documental The Tinder Swindler (‘El estafador de Tinder’), y la que para en ese entonces era su novia, Kate Konlin, ha decidido romper el silencio ante los medios y explicar el por qué se quedó a su lado pese a todas las críticas que le llovían.

Fue durante una entrevista con el medio ´BBC´ que la modelo contó lo que habría sido la tormentosa relación vivida, en la que aseguró fue emocionalmente abusada por Shimon Heyada Hayut, quien movido por el escándalo de su historia, cambió legalmente su nombre por el de Simon Leviev.

“Ha llamado mentirosas a todas las mujeres que han hablado en su contra. No quiere que cuente mi historia de abuso emocional”, recoge entre sus líneas la entrevista concedida al citado medio, donde describió las primeras etapas de su romance como “una bomba de amor. Estaba obsesionado conmigo”, agregó.

Primeras señales de abuso

Según detalla el ´BBC´ la modelo de 23 años llevada por su inocencia y las múltiples atenciones recibidas, dio un voto de confianza al hombre más señalado y cuestionado del momento, sin embargo, el amor que en un primer momento creyó estar recibiendo, comenzó a transformarse en abuso por medio de criticas.

Konlin afirmó que una de las primeros ataques que comenzaron a afectarla a nivel personal y emocional, partieron por las descalificaciones a su ropa y su aspecto. “Sentía que tenía pies de plomo”, añadió.

Seguidamente, la situación fue escalando, tal y como lo describe la modelo, el estafador de Tinder volvió a los orígenes que lo llevaron a ser protagonista de un documental, Leviev comenzó a pedirle grandes cantidades de dinero, hasta un total de US$150.000.

“¡Kate, soy millonario! Y eso es un hecho. En este momento estoy en un aprieto. ¿Entiendes? Estoy en un aprieto. ¿Entiende eso tu jodido cerebro? Ese cerebro tuyo de pájaro. Estoy en un aprieto, Kate. Yo no te robé. Me lo diste por tu propia voluntad. Me lo prestaste. Estoy en un aprieto, eso es todo”, es una de las muchas notas de voz enviadas por Leviev expuestas por Konlin como evidencia.

Violencia

En una de las narraciones en que la modelo se mostró más vulnerable fue tras contar el momento cuando sintió estallar por dentro, “Le dije: ‘Se acabó, me voy. No aguanto más’. Empecé a recoger mis cosas”.

Sin embargo, no todo fue tan fácil, pues la discusión empeoró y fue entonces cuando se volvió física, indicó que la empujó y le causó una lesión.

“Sangraba. Me sentía muerta. Quería suicidarme”, recuerda. Sin embargo, en contraste a esto, el ´BBC´ recoge que se contactó con Leviev y este desmintió todo con una recopilación de videos donde se ve a la modelo gritándole y agarrándose de él.