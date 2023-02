VIDEO: quemaron su propia motocicleta luego de que un policía se la confiscó en un operativo

Dos ciudadanos incendiaron su propia motocicleta luego de que un funcionario de la Policía Nacional les confiscó el vehículo en medio de un operativo en Quininde, Esmeraldas. “Llévatela quemada”, le gritaban al uniformado.

[ - Lea también: Lo que se sabe del policía que fue asesinado en Esmeraldas por robarle su motocicleta y arma de dotación ]

El hecho fue grabado por uno de los propietarios de la moto, quienes le reclamaban al uniformado por la retención. Segundos antes de que le prendas fuego, la motocicleta del uniformado se encontraba a pocos centímetros.

“Si te las vas a llevar, llévatela quemada. A la gente que sabe donde están los manes no les hacen nada, ahí no dicen nada. Por qué no le piden a gente que si es sospechosa”, le señaló el ciudadano.

Luego, el ciudadano que filmaba el hecho, volvió a decirle al gendarme: “llévatela quemada. (...) Porque van allá donde la ‘marujita’ y le quitan lo que más valga”.

Posterior a ello, procedieron a incendiar la motocicleta, mientras continuaban los reclamos. El uniformado procedió a mover su vehículo por la intensidad de las llamas.

#Esmeraldas

Quininde

Ciudadano prefirió quemar su motocicleta antes que un policía se la lleve, mientras se hacía un operativo en el sector pic.twitter.com/udDkhwGRsd — Minuto & Medio (@MinMedio) February 17, 2023

Finalmente, en las últimas imágenes, se puede ver que otros policías se acercaron al lugar. Al igual que con el policía que los detuvo, continuó el cruce de palabras.

En anteriores ocasiones, videos de este tipo se han viralizado en las redes sociales. Tanto en Quito, como en otras ciudades, los propietarios de este tipo de vehículos desmantelan sus motocicletas una vez que las autoridades nacionales o de tránsito proceden a confiscarles el vehículo.