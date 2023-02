“Lamentable coincidencia”, la excusa en la renuncia del Ministro de Agricultura dentro del caso Gran Padrino

Horas después que Bernardo Manzano, ahora exministro de Agricultura, indicara que sí entregó su hoja de vida al amigo del cuñado del presidente Guillermo Lasso, presentó su renuncia. En la misiva apuntó que es prudente dar un paso al costado.

A las 15:45 de este martes, Manzano agradeció la generosidad de ser parte del equipo de Gobierno y ratificó que ha dedicado sus mejores esfuerzos para el desarrollo del agro y el beneficio de miles de familias.

“En las últimas horas un portal digital ha firmado que mi llegada se debe a una gestión de una persona externa a la administración. A pesar de la falsedad de esas afirmaciones, pues incluso hacen referencia a una conversación que se dio diez meses antes de mi designación, considero prudente dar un paso al costado y evitar que esta lamentable coincidencia se use para dañar al Gobierno y poner dudas sobre la integridad de su gestión”.

“A través de esta comunicación presento a usted mi renuncia al cargo de Ministro de Agricultura y Ganadería. Agradezco la oportunidad de servir al país, le deseo éxitos en sus gestión y le ratifico que siempre podrá contar conmigo en mi condición de ciudadano comprometido con el Ecuador”, finalizó la misiva.

En una entrevista con Sonorama, Manzano dijo este 14 de febrero que no es amigo de Cherres, pero que sí lo conocía socialmente.

“Yo no soy amigo del señor Cherres, lo conocí en julio del 2021, yo entré en mayo del 2022, es importante que vean las fechas. La ministra era Tani Vera, yo estaba en la empresa privada. Yo lo conocí en una reunión social”, tachó en primera instancia en el medio radial.

“En julio del 2021 me hizo una llamada y me preguntó si estaba interesado (en el ministerio) y que le envíe el currículo. Y se lo envié porque en esa época teníamos un tanque de pensamiento de expertos agrícolas en donde trabajábamos haciendo política agropecuaria, y de ahí no supe nada del señor en los siguientes 18 meses y hasta ahora”, relató.