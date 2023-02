Juez del caso Efraín Ruales se excusa por presunta “filtración de manera inexplicable”’ de información

La Fiscalía General del Estado informó que uno de los jueces de la Sala Penal que sustancia la apelación a la sentencia solicitada por cinco condenados por el asesinato del presentador Efraín Ruales, se excusó de continuar el proceso.

El motivo fue porque se filtró “de manera inexplicable” la resolución del tribunal. Por tal motivo la decisión, que debía anunciarse durante la audiencia, ya la conocen los condenados.

#ATENCIÓN | #Guayas: #FiscalíaEc conoció que uno de los jueces de la Sala Penal que sustancia la apelación a la sentencia solicitada por 5 condenados por el asesinato del presentador de TV Efraín R., se excusó de continuar el proceso. #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/SF0ZKQhLbE — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 14, 2023

La Fiscalía procesó a Álvaro Bolívar C. A., alias “Alvarito”, como autor de los disparos; a Alexis Paúl C. V., alias “Casquete”, quien conducía el vehículo utilizado en el hecho; y, a Carlos M. C., alias “Choclo”, porque habría ordenado el crimen –aparentemente– desde el interior de la Penitenciaría del Litoral.

Mientras que el 15 de junio de 2021, Fiscalía vinculó a Karla Yamilé M. M., pareja sentimental de alias “Casquete”: ella habría sido la encargada de incinerar el vehículo. También a Jorman Steeven V. S., quien habría sido e, encargado de la logística para cometer el delito; y, a Juan Carlos R. Q., quien participó en el robo del automotor incendiado.

El último sentenciado fue Aarón Andrés A. C., era el encargado de deshacerse del arma de fuego, arrojándola al Estero Salado. A través de la pericia de balística se confirmó que dicha arma fue utilizada en el hecho de sangre.

Fiscalía inició otro proceso penal, que se encuentra en fase de investigación previa, con el fin de dar con el paradero de los presuntos autores intelectuales del asesinato.